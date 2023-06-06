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Коммерсантъ FM
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Приговор в отношении Ройзмана по делу о дискредитации армии вступил в силу

Приговор по уголовному делу Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) о дискредитации вооруженных сил РФ вступил в силу. К предельному сроку, 6 июня, апелляционная жалоба не поступила, сообщил представитель суда ТАСС. С бывшего мэра Екатеринбурга снята мера пресечения в виде запрета определенных действий — ему вновь разрешено пользоваться интернетом, средствами связи, посещать публичные места и общаться со свидетелями по делу.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал господина Ройзмана виновным в дискредитации российской армии в мае. Он был оштрафован на 260 тыс. руб. Уголовное дело было возбуждено в августе 2022 год, до этого политика трижды штрафовали за дискредитацию армию по административной статье (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Евгений Ройзман возглавлял Екатеринбург в 2013–2018 годах. В ноябре 2022 года был внесен в реестр иноагентов.

Об уголовном деле — в материале «Ъ» «Прокуратура отнеслась к Евгению Ройзману по-вегетариански».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Суд над Евгением Ройзманом

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Уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана (признан в России иностранным агентом) было возбуждено после одного из его выступлений на стриме&lt;br>На фото: господин Ройзман у здания суда

Уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана (признан в России иностранным агентом) было возбуждено после одного из его выступлений на стриме
На фото: господин Ройзман у здания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

18 мая были допрошены два свидетеля обвинения, свидетели защиты. Затем состоялись прения, после этого бывший мэр Екатеринбурга выступил с последним словом. Приговор будет оглашен 19 мая

18 мая были допрошены два свидетеля обвинения, свидетели защиты. Затем состоялись прения, после этого бывший мэр Екатеринбурга выступил с последним словом. Приговор будет оглашен 19 мая

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Журналист, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов на заседании суда

Журналист, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов на заседании суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Евгений Ройзман (признан в России иноагентом), его адвокат Владислав Идамжапов (в центре), Дмитрий Муратов (справа) на заседании суда

Евгений Ройзман (признан в России иноагентом), его адвокат Владислав Идамжапов (в центре), Дмитрий Муратов (справа) на заседании суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Евгений Ройзман (признан иностранным агентом в России) читает на суде свою характеристику от певицы Аллы Пугачевой

Евгений Ройзман (признан иностранным агентом в России) читает на суде свою характеристику от певицы Аллы Пугачевой

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Уголовное дело в отношении Евгения Ройзмана (признан в России иностранным агентом) было возбуждено после одного из его выступлений на стриме
На фото: господин Ройзман у здания суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

18 мая были допрошены два свидетеля обвинения, свидетели защиты. Затем состоялись прения, после этого бывший мэр Екатеринбурга выступил с последним словом. Приговор будет оглашен 19 мая

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Журналист, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов на заседании суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Евгений Ройзман (признан в России иноагентом), его адвокат Владислав Идамжапов (в центре), Дмитрий Муратов (справа) на заседании суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Евгений Ройзман (признан иностранным агентом в России) читает на суде свою характеристику от певицы Аллы Пугачевой

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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