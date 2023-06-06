Приговор в отношении Ройзмана по делу о дискредитации армии вступил в силу

Приговор по уголовному делу Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) о дискредитации вооруженных сил РФ вступил в силу. К предельному сроку, 6 июня, апелляционная жалоба не поступила, сообщил представитель суда ТАСС. С бывшего мэра Екатеринбурга снята мера пресечения в виде запрета определенных действий — ему вновь разрешено пользоваться интернетом, средствами связи, посещать публичные места и общаться со свидетелями по делу.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал господина Ройзмана виновным в дискредитации российской армии в мае. Он был оштрафован на 260 тыс. руб. Уголовное дело было возбуждено в августе 2022 год, до этого политика трижды штрафовали за дискредитацию армию по административной статье (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Евгений Ройзман возглавлял Екатеринбург в 2013–2018 годах. В ноябре 2022 года был внесен в реестр иноагентов.

Об уголовном деле — в материале «Ъ» «Прокуратура отнеслась к Евгению Ройзману по-вегетариански».

Леонид Уварчев