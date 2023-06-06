Без суда и следствие

В Татарстане планируют создать новый государственный орган, который будет финансироваться из бюджета республики, — конституционный совет. В нем будут работать три члена, отобранных парламентом и главой (раисом) Татарстана. Соответствующий законопроект поступил в Госсовет республики. Ранее у Татарстана был собственный конституционный суд, но его с 2023 года упразднили по требованию федерального центра. Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин ранее указывал, что совет будет лишь консультировать власти, не имея судебных полномочий. По мнению юристов, если решения совета «будут носить рекомендательный характер, то потеряется смысл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

В Госсовет Татарстана поступил проект закона «О Конституционном совете Республики Татарстан». Согласно документу, новый «постоянно действующий государственный орган республики» создается «в целях укрепления конституционной законности».

Конституционный совет будет выносить «заключения о конституционности или неконституционности» законов республики или отдельных их вложений, правовых актов главы Татарстана, кабмина республики, органов местного самоуправления. Запросы в совет смогут направлять раис Татарстана, правительство, парламенты, депутаты, все муниципалитеты и омбудсмены республики. В новый орган также смогут обратиться «граждане и организации, полагающие, что их права нарушены указанными нормативными правовыми актами». Кроме того, по запросам властей совет будет разъяснять нормы конституции Татарстана, а также выражать «мнение о соответствии конституции» проектов договоров и соглашений, которые республика заключает с другими регионами страны. Планируется, что ежегодно будет готовиться доклад «о состоянии конституционной законности» в Татарстане.

Совет должен состоять из трех членов, которых назначит парламент республики. Две кандидатуры, согласно законопроекту, предложит спикер Госсовета, одну — раис Татарстана. Председатель совета будет назначаться парламентом по предложению главы республики. Членом совета может быть гражданин РФ не моложе 35 лет с высшим юридическим образованием и стажем работы в области юриспруденции не менее 10 лет, не имеющий судимости. Срок полномочий — пять лет.

Заключения конституционного совета будут направляться в государственные и местные органы республики, которых «касается заключение». Если совет признает, что какой-то закон или нормативный акт не соответствует конституции, то его заключение «подлежит обязательному рассмотрению органом (должностным лицом), издавшим этот нормативный правовой акт». Однако в проекте закона не сказано, что госорганы обязаны исполнить решение нового органа республики. Все решения совета подлежат публикации в интернете и государственных СМИ.

Работу конституционного совета предстоит финансировать бюджету республики. Финансирование «предусматривается отдельной строкой в законе о бюджете», сказано в проекте, однако точная сумма затрат не называется. В финансово-экономическом обосновании к проекту лишь сказано, что реализация закона «повлечет дополнительные расходы бюджета республики». За счет средств бюджета также будет содержаться аппарат нового госоргана, но численность его штата также не указывается в законопроекте.

Напомним, с 2000 по 2022 год в Татарстане действовал свой конституционный суд. В конце 2020 года Госдума внесла поправки в федеральный закон «О судебной системе» в связи с принятием новой редакции Конституции РФ. В ней был установлен перечень судов, составляющих судебную систему, но конституционные суды в него не вошли (на тот момент действовали в 16 субъектах РФ). Федеральный законодатель потребовал ликвидировать их к 2023 году. Взамен конституционных судов власти регионов, согласно федеральному закону, могут создавать при заксобраниях конституционные или уставные советы.

В Конституционном суде Татарстана работало шесть судей. Председателем с 2014 года был Фархад Хуснутдинов. В связи с упразднением суда было принято решение продолжать платить бывшим судьям ежемесячное содержание до конца жизни. Бюджету Татарстана это будет ежегодно обходиться в 23 млн руб. Всего на обеспечение деятельности конституционного суда в 2022 году было истрачено 69 млн руб.

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин ранее выражал сожаление об упразднении суда, поскольку это приведет к «уменьшению доступности правосудия». У конституционного совета «полномочий судебного орана не будет, только консультативные». «Небольшой аппарат»,— отмечал спикер.

Проект закона о конституционном совете в Госсовет внесли глава фракции «Единая Россия» вице-спикер Юрий Камалтынов, секретарь парламента Лилия Маврина и председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. Вчера дозвониться до них „Ъ“ не удалось.

«Сможет ли новый совет заменить конституционный суд, пока очень сложно сказать. Мы пока еще не знаем, как будет работать этот конституционный совет»,— рассуждает адвокат Лаврентий Сичинава. По его словам, решения конституционного суда носили обязательный характер. «Я согласен, что должен быть какой-то орган, который будет проверять соответствие татарстанских законов Конституции Татарстана. В жизни очень часто бывает, что происходит противоречие какого-то закона, акта конституции. Но если решения будут носить рекомендательный характер, тогда теряется смысл, если власти смогут исполнять или не исполнять его»,— заключает адвокат.

Кирилл Антонов