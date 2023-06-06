Все как на ладони

Петербургский Фонд развития городского самоуправления «1870» составил рейтинг открытости региональных парламентов. Самым открытым, по мнению экспертов, оказался парламент Республики Татарстан, также в тройке лидеров дума Астраханской области и краевое законодательное собрание Забайкалья. Исследователи отмечают, что заксобрания активно используют технические возможности, чтобы сделать свою работу более прозрачной. В то же время существуют негативные тенденции, связанные с «внутренней открытостью»: растет неравенство в доступе партий к СМИ и распределению руководящих постов в парламентах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фонд проводит исследование «Парламент на ладони» уже в третий раз (первые два были проведены в 2020 и 2021 годах). Авторы изучили парламенты 85 регионов, за исключением новых территорий, где введено военное положение, предусматривающее особый режим работы законодательных органов.

В этом году первые места рейтинга открытости парламентов заняли Республика Татарстан, Астраханская область, Забайкальский край.

«За минувший год Госсовет Татарстана улучшил сразу восемь показателей, в том числе организовал прямые трансляции заседаний комитетов и комиссий, разместил в открытом доступе видеоархивы заседаний парламента и его органов, обеспечил публикацию внесенных документов в машиночитаемом виде, расширил представительство в социальных сетях»,— отмечают исследователи. Дума Астраханской области совершила за год «впечатляющий рывок» — с 52-го на 2-е место. Парламент Забайкалья «традиционно занимал позиции среди локомотивов рейтинга», но впервые вошел в тройку лидеров. У Москвы — 12-е место, хотя в 2020 и 2021 годах она занимала соответственно первую и вторую строчки. Аутсайдерами рейтинга оказались республики Кабардино-Балкария, Тыва и Алтай. «Полученные нами данные указывают на формирование „опорного каркаса“ в Приволжском, Центральном и Сибирском макрорегионах, где складываются конгломераты региональных парламентов — лидеров открытости»,— отмечают исследователи.

Эксперты выявили тенденцию к открытости: растет присутствие парламентов в соцсетях, все большее их число транслируют пленарные заседания в интернете, публикуют стенограммы, тексты внесенных и принятых законопроектов. Авторы, как и в прежних исследованиях, оценивают корреляцию открытости и бюджетных расходов на содержание парламента: «Открытость требует бюджетных средств на внедрение электронных сервисов, обучение специалистов, внешний аудит. Однако объективные данные свидетельствуют: парламенты с существенными расходами далеко не всегда открыты для своих избирателей и налогоплательщиков и, наоборот, парламенты со скромными бюджетами нередко показывают примеры открытости и доступности для избирателей».

Критериями открытости принятия решений исследователи считают наличие трансляции пленарных заседаний, а также комитетов и комиссий, доступность на официальном сайте архива видеозаписей, публикацию стенограммы, результатов голосования и проектов повестки дня. Чтобы оценить открытость законотворческой работы, эксперты исследовали публикацию внесенных и принятых законопроектов и информацию о стадиях работы над ними. Оценивалась также обратная связь по разным каналам — телефону, электронной почте, через электронную форму самого парламента. Исследователи отмечают, что в день обращения электронные формы действовали на сайтах 74 региональных парламентов, однако только 29 из них полностью соответствовали требованиям закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Лишь 15 парламентов дали конкретные ответы на поставленный вопрос в определенный законом месячный срок.

«Действуют избыточные требования к обращениям, не отлажены функции сервисов, сохраняются прогибиционные модели реакции на запросы граждан»,— утверждают авторы.

Зато обращение избирателя по телефону доступно в 77 региональных парламентах. Эксперты отмечают высокий технический уровень работы с устными обращениями: в 70 случаях им удалось дозвониться по телефону первого выбора с первого раза, «специалисты 59 парламентов вели разговор в вежливом тоне». Вместе с тем в некоторых парламентах телефон не опубликован на официальном сайте (Краснодарский край), работал на прием факсов (Алтай, Коми) либо не отвечал в течение всего эксперимента (Кабардино-Балкария, Калужская и Липецкая области и др.). Исследовалась также «социальная доступность» парламентов — информация о личном приеме депутатами граждан и наличие аккаунта в соцсетях.

Исследователи обнаружили и негативные тенденции.

Так, парламенты стали в целом менее развернуто отвечать на письменные обращения граждан по электронной почте. Скорость ответов при этом выросла. Не все благополучно и с так называемой внутренней открытостью: сократилось представительство фракций в руководстве парламентов, ухудшилась ситуация с неравенством по присутствию партий в СМИ.

«Региональные парламенты из конкурентных площадок все больше превращаются в площадки законодательного сопровождения исполнительной власти,— поясняет политолог Илья Гращенков.— Если раньше была борьба губернатора за влияние в заксобрании своего региона, то сейчас по большей части губернаторы являются распорядителями мест, должностей, комитетов. Снижается независимость заксобраний, постепенно они становятся скорее обслуживающей конструкцией, чем полемической площадкой, на которой реально представлены интересы граждан».

Ксения Веретенникова