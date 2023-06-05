СКР и прокуратура по Москве ведут проверку из-за загоревшегося 14-летнего мальчика

Следователи следственного управления СКР по Москве и столичная прокуратура ведут расследование инцидента, в результате которого 14-летний мальчик получил тяжелые ожоги. Ранее Telegram-каналы сообщили, что он играл с друзьями с бензином, после чего его одежда внезапно загорелась.

Как сообщили в СКР, инцидент произошел на одной из детских площадок на юго-западе Москвы. Ведомства не приводят подробностей инцидента. «По предварительной информации, 14-летний мальчик, находясь на детской площадке в Чечерском проезде вместе с группой ребят, получил тяжелые ожоги»,— сказано в сообщении прокуратуры.

Прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале кадры с места происшествия. На них видны обгоревшая одежда мальчика рядом с детской горкой, а также пятилитровая бутылка с полупрозрачной жидкостью желтого оттенка.

Мальчик госпитализирован с тяжелыми ожогами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи опрашивают очевидцев инцидента, добавили в СКР.

Сегодня днем, 5 июня, Telegram-канал 112 сообщил, что на детской площадке в Чечерском проезде в Москве загорелся мальчик. Он вместе с друзьями играл с бензином. В какой-то момент его одежда внезапно загорелась. По данным проекта, пострадавшего госпитализировали с ожогом 80% тела.

Олеся Павленко