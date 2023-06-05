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Коммерсантъ FM
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Фигуранты дела Пичугинской ОПГ в Коми попросили отправить их на СВО

Двое фигурантов резонансного уголовного дела в Верховном суде Коми по обвинению в создании криминальной ОПГ и участии в ней в последнем слове заявили о готовности отправиться на СВО, чтобы таким образом отбыть наказание за преступления, в совершении которых они раскаиваются. Речь о так называемой Пичугинской организованной преступной группировке, названной в честь обвиняемого в ее основании Юрия Пичугина.

На заседании (финальном перед вынесением Верховным судом Коми приговора) подсудимые выступили с последним словом. Максим Абубакаров попросил учесть, что у него растут несовершеннолетние дети, и заявил о готовности отправиться на СВО: «Пока я не совсем старый и у меня еще есть силы, прошу дать мне возможность ограничиться отсиженным, чтобы я мог помогать не только своим родным, но и стране. Чтобы у меня была возможность побыстрее подписать контракт с Минобороны РФ».

Также признавший вину Виктор Карпов сказал, что «раскаивается во всем содеянном», и принес «глубокие извинения родственникам потерпевшего». Обращаясь к судье, он попросил «предоставить возможность продолжить работать на благо нашей родины». И добавил: «Если смогу восстановить здоровье, то планирую в такой ответственный и важный для страны момент обратиться с заявлением в вооруженные силы России на мобилизацию для защиты страны».

Еще один фигурант, Леонид Иванов, ограничился признанием вины: «После преступления прошло почти 18 лет. Я лишил жизни человека в 2005-м и уже осознал, что натворил. Я раскаялся. У меня произошло полное переосмысление и осознание того, что жизнь человека бесценна».

Олег Бирлов, Сергей Вануйто и Вячеслав Гузиев отрицают причастность к инкриминируемым им деяниям.

Как сообщили «Ъ» в прокуратуре Коми, сотрудники которой представляют на суде сторону гособвинения, «приговор судом будет вынесен ориентировочно 15 июня». Желание подсудимых в случае обвинительного приговора отбывать его в формате службы в боевой зоне специальной военной операции в надзорном ведомстве комментировать не стали.

Информацию о ходатайстве назначить наказание в виде 11 лет реального лишения свободы «Ъ» в прокуратуре подтвердили.

Почти четвертьвековую деятельность Пичугинской ОПГ правоохранительные органы в Коми разделили на два этапа. Первый — 1990-е годы. По версии следствия, «участники группы, используя различные методы, в том числе физическое насилие, незаконно изымали у предпринимателей средства для обеспечения их личной безопасности». Речь идет о рэкете и крышевании бизнеса. Собранные деньги передавались в общую кассу (общак).

Второй этап — 2000-е годы. По мнению силовых структур, собранные преступным путем средства вкладывались в легальный бизнес — лесозаготовки, общественное питание и досуг, пассажирские и грузоперевозки.

«Пичугинцам» следствие приписывает контроль за всем уголовным миром региона, кроме Воркуты, где господствовала своя ОПГ — Ифы—Козлова.

Пичугина в эпоху постперестройки в прессе называли теневым губернатором Коми, поскольку, по слухам, он не только регулировал конфликты в криминальной среде, но и выступал арбитром в неформальных разборках легальных местных предпринимателей.

Дарья Шучалина, Сыктывкар

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