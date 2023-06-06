Инициатива оформилась с третьей попытки

Новосибирская областная избирательная комиссия с третьего раза приняла документы инициативной группы по проведению референдума о восстановлении в регионе прямых выборов мэров. Теперь областному законодательному собранию предстоит дать заключение о законности выносимого на плебисцит вопроса, а инициативной группе —подготовиться к сбору подписей в поддержку референдума.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За последние 10 лет в Новосибирске было предпринято несколько попыток проведения референдума – все неудачные

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ За последние 10 лет в Новосибирске было предпринято несколько попыток проведения референдума – все неудачные

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Облизбирком рассмотрел ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума о восстановлении в регионе прямых выборов мэров на заседании 5 июня. «Коллеги, на самом деле это была третья попытка. Действительно, документы оформлены надлежащим образом»,— заключила председатель комиссии Ольга Благо.

Облизбирком единогласно высказался за то, чтобы принять документы инициативной группы и направить их в заксобрание области, которому предстоит дать оценку законности выносимого на плебисцит вопроса.

Прямые выборы мэров в большинстве муниципалитетов Новосибирской области были отменены в 2015 году. В феврале 2023-го законодательное собрание региона отменило остававшиеся к тому времени исключения — прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. 26 апреля новосибирский горсовет внес соответствующие изменения в устав муниципалитета.

Как сообщал „Ъ-Сибирь“, о планах провести областной референдум по этой проблеме в марте на сессии городского парламента рассказал независимый депутат Антон Картавин. Первое собрание инициативной группы из 20 человек по проведению референдума состоялось 23 апреля, а на следующий день облизбирком получил ее ходатайство о регистрации. Вопрос референдума был сформулирован следующим образом: «Поддерживаете ли вы необходимость принятия нормативно-правового акта „О внесении изменений в Закон Новосибирской области от 24.11.2014 №484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»“, который вносит следующие изменения в часть 1 статьи 2 Закона Новосибирской области от 24.11.2014 №484-ОЗ „Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области“: „Глава муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом муниципального района, муниципального округа или городского округа, избирается только на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?“».

Облизбирком дважды отклонял ходатайство о регистрации инициативной группы, ссылаясь на ошибки в поданных документах. На заседании 5 мая комиссия указала на то, что члены инициативной группы не провели голосование «по вопросу выдвижения инициативы проведения областного референдума», в протоколе собрания 23 апреля не был указан состав участников и др. 17 мая у облизбиркома осталась только одна претензия: место рождения одного из членов инициативной группы в документах самой группы не соответствовало данным из базы МВД.

Как пояснила госпожа Благо, решение облизбиркома от 5 июня будет направлено в заксобрание в течение 15 дней. Областной парламент должен проверить соответствие вопроса, выносимого на референдум, федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». В положительном случае инициативная группа приступит к сбору подписей, которые будут также проверены на достоверность, после чего будет назначен референдум.

«Сейчас будем общаться с волонтерами, обучать их сбору подписей. У нас уже более сотни волонтеров записалось во всех районах»,— рассказал „Ъ-Сибирь“ Антон Картавин о подготовке к возможному положительному решению заксобрания. По его словам, инициативная группа направила письма с просьбой о поддержке всем муниципальным депутатам области и получила уже около 60 положительных откликов.

За последнее десятилетие в Новосибирской области различные общественные и политически организации предприняли несколько попыток организации референдума: об отмене капитального ремонта жилых домов, о выделении бесплатных земельных участков, о целесообразности строительства платного автомобильного моста через Обь, об избрании глав муниципалитетов на прямых выборах, о возможности отзыва мэра с его поста. Но во всех случаях в регистрации инициативной группы было отказано из-за претензий к представленным документам или формулировкам вопросов.

Согласно закону «Об областном референдуме в Новосибирской области», его инициаторам необходимо будет собрать за 30 дней подписи 1% избирателей области. На 1 января 2023 года в регионе насчитывалось 2,17 млн избирателей, поэтому инициативной группе предстоит собрать 21,7 тыс. подписей.

Ранее в своем исследовании «Госсовет 2.0» компания «Минченко консалтинг» отмечала, что отмена прямых выборов мэра Новосибирска способна осложнить новую избирательную кампанию губернатора-единоросса Андрея Травникова. Пленум обкома КПРФ, состоявшийся 3 июня, показал, что партия намерена поднимать проблему отмены выборо— в ходе кампании. «Уже в сентябре репрессивные законы, принятые на уровне области, нужно отменять и возвращать людям их право на выборы местной власти»,— заявил на пленуме депутат заксобрания Роман Яковлев, которого пленум поддержал в качестве возможного кандидата в губернаторы от партии.

Гордума соседнего с Новосибирском Томска на сессии 6 июня рассмотрит проект обращения к законодательной думе Томской области с предложением восстановить прямые выборы мэра. Его автором стал независимый депутат Игорь Лютаев. Закон, отменивший прямые выборы главы Томска, облдума приняла в октябре 2022 года.

Валерий Лавский