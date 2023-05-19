Очередная серия гидроиспытаний теплосетей в Петербурге начнется 22 мая

Гидравлические испытания теплосетей пройдут в девяти районах Санкт-Петербурга и в одном районе Ленинградской области в период с 22 по 26 мая, сообщила пресс-служба ГУП «ТЭК СПб». Всего планируется провести 32 теста. Напомним, проводить испытания в межотопительный сезон предприятие начало 15 мая.

«22 мая ГУП "ТЭК СПб" испытает на плотность и прочность тепловые сети в Колпинском, Красносельском, Приморском, Пушкинском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга»,— говорится в сообщении. Далее проверки затронут магистральные и внутриквартальные сети в в Невском, Кировском, Петроградском, Калининском районах Северной столицы и в Тосненском районе Ленобласти.

Всего в рамках подготовки к новому отопительному сезону предприятие планирует 262 гидравлических испытания, которые завершатся 22 августа.

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