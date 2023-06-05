Суд оставил бывшего депутата в колонии строгого режима

Пермский краевой суд вынес рассмотрел апелляционную жалобу экс-депутата законодательного собрания региона, бизнесмена Александра Телепнева. Об этом сообщает Ura.ru. Ранее господин Телепнев получил четыре года колонии строгого режима за хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. В ночь на 30 апреля 2022 года Александр Телепнев стал кидаться мебелью и посудой в посетителей и персонал бара «Наташа». В результате пострадали сотрудник и клиент заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Сам Александр Телепнев не отрицал противоправных действий, но не согласился с их квалификацией. Кроме того, осужденный и его защитники настаивали на том, что дело расследовалось и рассматривалось с нарушениями. По их данным, в основу приговора была положена, в том числе, и видеозапись из бара. Адвокаты считают, что запись была изъята у администрации заведения и приобщена к материалам дела в нарушение процессуального порядка. Представитель гособвинения просила оставить приговор без изменений, а жалобу без удовлетворения.

В 2018 году Александр Телепнев вместе со своим приятелем, промоутером Сергеем Ванкевичем, избил музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в пермском ночном клубе. Экс-депутата и господина Ванкевича осудили за причинение музыканту вреда здоровью средней тяжести в группе лиц из хулиганских побуждений (п. «г» и «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Оба получили по два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.