Денис Скалкин займет пост первого заместителя главы Нижнего Новгорода

Первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода с 7 июня будет Денис Скалкин. Последние четыре года он работал в городском департаменте жилья и инфраструктуры, с 2021-го — в качестве руководителя.

«Денис Скалкин не единожды исполнял обязанности первого зама, поэтому с повесткой хорошо знаком. Блок, который ему предстоит возглавить, очень сложный, и на курирующем первом заме лежит большая ответственность перед нашим городом и его жителями»,— сообщил о назначении заместителя мэр Юрий Шалабаев.

Должность первого заместителя главы Нижнего Новгорода с 2020 года занимал Дмитрий Сивохин. С 6 июня он покинет должность по семейным обстоятельствам, но продолжит работу в администрации в качестве советника мэра.

Анастасия Еремина