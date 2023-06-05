Дмитрий Сивохин станет советником мэра Нижнего Новгорода

Первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин покинет свою должность с 6 июня по семейным обстоятельствам, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Terlegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Дмитрий Сивохин покидает должность, но не команду. Свою работу он продолжит в статусе моего советника. С новыми задачами и функционалом. Соответствующее распоряжение я уже подписал», — подчеркнул господин Шалабаев.

О грядущей отставке господина Сивохина, курирующего в мэрии вопросы ЖКХ и благоустройства, сообщалось на прошлой неделе. Кто заменит его в мэрии, Юрий Шалабаев не уточнил.

Владимир Зубарев