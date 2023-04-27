Ущерб от хищения на таганрогском оборонном предприятии «Звезда-Стрела» возрос до 700 млн рублей

В деле о мошенничестве на оборонном заводе АО «Звезда-Стрела» в Таганроге следствие выявило новые эпизоды. Сумма ущерба увеличилась с 80 млн до 700 млн руб., сообщил источник «Ъ» в правоохранительных органах.

Как сообщалось ранее, следователи подозревают генерального директора АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского, директора ООО «Таганрогский литейный завод» Константина Слинько и начальника 222-го военного представительства Минобороны России в предоставлении недостоверных сведений в расчетно-калькуляционной документации при выполнении гособоронзаказа.

Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Ростовскому гарнизону возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Генеральный директор АО «Звезда-Стрела» Владимир Масленский сейчас находится под арестом, а руководитель ООО «Таганрогский литейный завод» скрылся от следствия.

АО «Звезда-Стрела» — это предприятие, производящее детали для летательных и космических аппаратов. Является соучредителем ООО «Таганрогский литейный завод». Обе компании были задействованы в выполнении государственного заказа по изготовлению тактического ракетного вооружения.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону