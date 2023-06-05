Нечистые аукционы

В Курганской области прокуратура потребовала взыскать с регионального оператора по обращению с отходами ООО «Чистый город» 344,9 млн ущерба за коррупционное правонарушение и необоснованное получение субсидии. Речь идет об участии компании в антиконкурентном соглашении на аукционах по вывозу ТКО в 2019 году. Годом ранее ФАС России признала «Чистый город» виновным в сговоре на торгах, повлекшем заключение контрактов по максимальной цене с единственным участником — ООО «Компания “Экосистема”». Сейчас регоператор и «Экосистема» обжалуют это решение в суде.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общая цена спорных контрактов на вывоз мусора составила почти 778 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Общая цена спорных контрактов на вывоз мусора составила почти 778 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Курганской области принял к производству иск прокуратуры Зауралья с требованием признать недействительными контракты на транспортировку мусора, заключенные региональным оператором по обращению с ТКО — ООО «Чистый город» с ООО «Компания “Экосистема”». Также надзорное ведомство взыскивает с регоператора 344,9 млн руб. Предварительное судебное заседание назначено на 4 июля. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, прокуратура просит аннулировать 11 контрактов, заключенных в 2019 году, и взыскать с «Чистого города» в доход Российской Федерации «ущерб, причиненный в результате совершения коррупционного правонарушения», в сумме более 296 млн руб.

Еще 47 млн руб. субсидии, предоставленной для компенсации фактически не понесенных расходов по транспортированию ТКО, истец требует взыскать в доход Курганской области.

Всего в 2019 году «Чистый город» объявил 11 аукционов по поиску подрядчиков для транспортировки отходов в муниципалитетах региона на общую сумму 777,9 млн руб. Контракты по начальной цене заключили с единственным участником — компанией «Экосистема». В сентябре 2022 года ФАС России признала курганского регоператора и компанию «Экосистема» виновными в сговоре при проведении этих торгов. Ведомство установило, что стороны заключили соглашение, которое было направлено на ограничение конкуренции и удержание максимальной цены. «Конкурентные процедуры, при проведении которых “Чистый город” и “Экосистема” реализовали соглашение, прошли в отсутствие конкурентной борьбы. На участие в электронных аукционах в связи с наличием ограничительных условий в документации подана единственная заявка. В результате торги признаны несостоявшимися, контракты заключены без снижения начальной максимальной цены»,— говорится в решении ФАС России.

«Чистый город» и «Экосистема» пытаются оспорить это решение в Арбитражном суде Москвы. Очередное заседание по делу назначено на 28 июня.

ООО «Чистый город» (Курган) с января 2020 года является региональным оператором по обращению с ТКО в Курганской области. Владельцем 100% компании является Дмитрий Елизаров. Руководитель — Андрей Жижин. Выручка общества за 2022 год составила 952,5 млн руб., чистый убыток — 100,1 млн руб. В «Чистом городе» насчитывается 79 сотрудников.

ООО «Компания “Экосистема”» было основано в 2010 году в Екатеринбурге. Сейчас общество зарегистрировано в Кургане. Основным видом его деятельности является сбор неопасных отходов. Компанией на 100% владеет Евгений Клевцов. Выручка организации за 2022 год оценивается в 1,09 млрд руб., чистая прибыль — 106,2 млн руб.

Представители ООО «Чистый город» в ходе телефонного разговора отказались ответить на вопросы корреспондента “Ъ-Южный Урал”, ссылаясь на отсутствие информации. В компании «Экосистема» получить комментарий также не удалось.

«Если ответчик докажет, что убытки выразились в значительно меньшей сумме, чем заявил истец, то размер взыскания может быть снижен. В рамках дела в качестве довода со стороны истца будет учитываться решение ФАС России. Отмечу, что, исходя из судебной практики, наличие убытков в аналогичных делах доказывать непросто из-за неочевидности ущерба»,— комментирует руководитель юридической компании «Форлекс» Николай Попов.

Михаил Бычков