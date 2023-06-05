Генеральный директор ФК «Уфа» ушел в отставку

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов подал заявление об отставке, «взяв всю вину на себя за результаты команды в нынешнем сезоне», говорится в официальном сообщении клуба. На собрании учредителей ФК отставка была принята. Сам Шамиль Газизов был недоступен для комментариев.

3 июня «Уфа» проиграла «Кубани» со счетом 1:2 и, набрав 16 очков, вылетела из Премьер-лиги во второй дивизион. Главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков, комментируя итоги матча, сообщил, что «генеральный директор взял всю ответственность на себя».

ФК «Уфа» в последнее время испытывает финансовые трудности. В 2022 году сотрудникам клуба были разосланы уведомления об увольнении, но тогда менеджмент смог сохранить команду. В марте руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный сообщил «Ъ», что все сотрудники клуба получили уведомления о снижении заработной платы.

Осенью прошлого года господин Тыртышный заявлял: «Мы как вылетели (из Российской премьер-лиги по итогам прошлого сезона.— ''Ъ''), не получили ни копейки денег. Мы живем на средства, которые сами заработали с продажи футболистов. Но они не бесконечны». Недавно Сергей Тыртышный покинул должность руководителя пресс-службы «Уфы».

Булат Баширов, Уфа