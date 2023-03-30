Футболисты ФК «Уфа» получили уведомления о сокращении зарплаты

Сотрудники футбольного клуба «Уфа» получают уведомления из отдела кадров о сокращении зарплаты. Об этом «Ъ-Уфа» рассказал руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный. «Дают уведомления, а если не согласны, можете уволиться»,— добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Господин Тыртышный затруднился сообщить величину снижения денежного довольствования.

В октябре прошлого года сотрудники клуба получали уведомления о возможном сокращении с 19 декабря. Тогда господин Тыртышный сообщал, что в «Уфе» числятся около 250 работников вместе с футболистами, работниками стадиона и клуба, тренерами школы и главной команды, бухгалтерией, электриками.

«Мы как вылетели (из Российской премьер-лиги по итогам прошлого сезона), не получили ни копейки денег. Мы живем на средства, которые сами заработали с продажи футболистов. Но они не бесконечны», — говорил он.

В сентябре прошлого года стало известно, что АО «Региональный фонд» (принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии) направило в арбитражный суд республики иск о взыскании 105,6 млн руб. с клуба. В сентябре 2021 года «Региональный фонд» и «Уфа» заключили договор займа, согласно которому госкомпания согласилась одолжить клубу на год 100 млн руб. под 6,5% годовых. Решение по иску пока не принято.

В конце февраля текущего года стало известно, что генеральным партнером «Уфы» стала букмекерская компания LEON.

Венера Хисамова

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