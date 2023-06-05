«Гидропроект» разработает схему ливневок для Нижнего Новгорода за 158,8 млн рублей

Московский проектно-изыскательский институт «Гидропроект» стал победителем конкурса на разработку схемы сети ливневой канализации Нижнего Новгорода на 2026-2036 годы. Контракт заключат по цене 158,8 млн руб., цена снизилась на 5% от начальной, сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заказчиком выступило муниципальное управление инженерной защиты территорий. «Гидропроект» должен разработать схему до 1 декабря 2025 года. В 2023 году подрядчик получит 15,2 млн руб., в 2024-м и 2025-м — по 71,8 млн руб. Средства выделены из городского бюджета по программе «Благоустройство Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени Сергея Жука» зарегистрировано в Москве в ноябре 2008 года с уставным капиталом 17,4 млн руб. Основной является деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и технические консультации. Генеральный директор — Евгений Беллендир, бенефициар АО «Гидроинвест». По итогам 2022 года выручка составила 2,2 млрд руб. (+22% к 2021 году), чистая прибыль — 45,9 млн руб. (в 2021 году убыток 138,5 млн руб.).

Износ систем отвода воды в Нижнем Новгороде оценивается в 90%: после сильных дождей некоторые центральные улицы города затапливает. По словам мэра Юрия Шалабаева, строительство новых ливневок обойдется в 9 млрд руб., но вкладывать такую сумму сразу нецелесообразно.

В 2023 году расходы на содержание системы водоотведения составят 185 млн руб. — это почти втрое больше, чем в 2022 году.

Елена Ковалева