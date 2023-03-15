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Расходы на ремонт ливневок в Нижнем Новгороде увеличены до 185 млн рублей

На ремонт и проектирование систем ливневой канализации Нижнего Новгорода в 2023 году выделено 185 млн руб., сообщили в пресс-службе мэрии. Это в 2,7 раза больше, чем в 2022 году, когда на содержание ливневок было направлено 68 млн руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ремонт запланирован на улице Спутника, Южнои шоссе, улице Казакова, на Гребном канале и около бизнес-центра Esquire на улице Советской. В апреле рабочие начнут прочищать коллекторы и колодцы.

Кроме того, планируется спроектировать систему ливневок в Гордеевском микрорайоне в Канавинском районе. На подготовку документации выделили 50 млн руб.

Елена Ковалева

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