Ливневки в Нижнем Новгороде изношены на 90%

На ремонт и содержание ливневых канализаций в Нижнем Новгороде направят 116 млн руб. в 2021 году, сообщили в пресс-службе думы. Из них 30 млн руб. пойдут на ремонт коллектора на улице Алексеевской.

Всего в городе существует 535 объектов ливневой канализации, которые обслуживают только треть территории города, сообщил директор управления инженерной защиты Алексей Ежков. Их износ составляет 90%. Сеть ливневой канализации обслуживают 52 человека, то есть, на 100 км ливневки приходится один сотрудник.

В прошлом году на ремонт и содержание ливневок направили 120 млн руб., из них 40 млн руб. пошли на на ликвидацию последствий оползня на набережной Федоровского.

Анастасия Еремина