В результате ДТП в Уфе пострадали четыре человека

В результате ДТП на улице 8 Марта в Уфе пострадали четыре человека, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГИБДД Башкирии.

По предварительным данным, 33-летний местный житель, не имеющий водительских прав, не справившись с управлением Renault Duster, врезался в жилой дом. Водитель и трое его пассажиров, девушки 19-ти, 20-ти и 24-х лет, с различными травмами были госпитализированы.

По данным республиканского ГИБДД, в прошлом месяце водителя привлекали к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения.

Венера Хисамова

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