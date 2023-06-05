Проект «Три дня дождя» временно закрыли из-за проблем со здоровьем у солиста группы

Проект рок-группы «Три дня дождя» закрыт на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем, в том числе психологических, у солиста коллектива Глеба Викторова. Об этом сообщил продюсер лейбла IZBA, на который подписана группа, Сергей Slem. Запланированные на ближайшее время концерты отменены.

«Сегодня утром организм отказывался работать нормально, были страшнейшие панички (панические атаки.— "Ъ"), психика просто лопнула. Мы просим прощения у аудитории, легко кидать тряпки, но это человек, он болен, и пора уже взяться за здоровье»,— рассказал продюсер о состоянии здоровья 27-летнего солиста группы в Telegram-канале лейбла.

По словам продюсера, информация о том, что Глеб Викторов употребил наркотики перед концертом в Екатеринбурге, который прошел 4 июня в TeleClub, ложная. «Он выпил немного, сейчас будем разбираться то ли печень остановилась, то ли психика не выдержала, за 20 мин до концерта он был норм. Я специально поехал в тур, чтобы контролировать ситуацию со здоровьем, так как он начал уже говорить и писать неадекватные вещи. Я был рядом и было все норм. Но в Екатеринбурге здоровье встало»,— написал продюсер (орфография сохранена).

Глеб Викторов начал музыкальную карьеру в 2017 году. В октябре 2019-го выпустил первый сингл «Осень и алкоголь» в жанре рок под псевдонимом «Три дня дождя». Позднее он сформировал группу, которая получила аналогичное название. Сейчас у коллектива более 1,5 млн слушателей на «Яндекс.Музыке».