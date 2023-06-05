В Краснодаре приведут в порядок Мост поцелуев и ограждение набережной в парке 30-летия Победы

В Краснодаре восстановят лакокрасочное покрытие Моста поцелуев, а также приведут в порядок ограждения набережной реки Кубань в парке 30-летия Победы. Соответствующее поручение дал глава города Евгений Наумов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Уже обращал на это внимание. Пешеходная зона вся искорежена из-за корней деревьев, в итоге — лужи, грязь, неудобства для горожан. Тут ходят наши люди. Займитесь этим вопросом»,— отметил Евгений Наумов. Он подчеркнул, что это нужно сделать в ближайшее время.

Он также поручил разобраться с ненадлежащим состоянием пешеходной зоны на Проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram