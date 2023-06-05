На Кубани ЕГЭ по истории и физике сдают более 7,4 тысячи одиннадцатиклассников

В Краснодарском крае ЕГЭ по истории сдают 3,8 тыс. школьников, по физике — почти 3,6 тыс. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Всего на Кубани для проведения экзаменов открыты 76 пунктов на базе школ. Результаты ЕГЭ по истории и физике опубликуют не позднее 21 июня на портале Рособрнадзора и регионального Центра оценки качества образования.

Экзамен по физике состоит из двух частей и 30 заданий. Их нужно выполнить за 3 часа 55 минут. Минимальный балл составляет 36. ЕГЭ по истории состоит из 21 задания, которые нужно выполнить за 3,5 часа. По этому экзамену нужно набрать минимум 32 балла.

Татьяна Ручкина

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