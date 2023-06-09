Яне Петровой оплачены подбор и активация неродственного донора

2 июня на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Пермь» мы рассказали историю шестимесячной Яны Петровой из Пермского края («Большое дело для маленькой девочки», Наталья Волкова). У Яны острый лимфобластный лейкоз, болезнь протекает тяжело. Девочке по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора. Кроме того, ей требуются специальные реактивы для диагностики и контроля ее состояния. Оплатить все это семья малышки не в силах. Рады сообщить: необходимая сумма (1 213 113 руб.) собрана. Родители Яны благодарят всех за помощь. Спасибо, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Петрова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Яна Петрова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 2 июня 23 088 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Пермь», а также 140 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 35 детям на 22 360 603 руб.