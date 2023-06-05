В Индии второй раз за 14 месяцев рухнул мост через Ганг

В индийском штате Бихар упал в воду участок недостроенного транспортного моста, сообщает The Times of India. Никто не пострадал. Этот мост обрушается уже второй раз — предыдущий инцидент произошел в апреле 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В индийском штате Бихар 4 июня упал в воду мост через реку Ганг

Фото: ANI Photo В индийском штате Бихар 4 июня упал в воду мост через реку Ганг

Фото: ANI Photo

Строительство моста длиной 3,1 км начали в 2014 году. Его планировали закончить в 2019 году, но этот срок уже четыре раза переносили, в последний раз — на март 2020 года. Стоимость проекта оценивали в 17,1 млрд рупий ($207 млн).

По данным издания, в результате нового обрушения в воду упали не менее 30 плит из нескольких столбов. В прошлый раз причиной ЧП назвали ослабленный трос, а также некачественные материалы при строительстве. Предполагается, что второе ЧП может отсрочить завершение строительства моста как минимум на пару лет.

Лаура Кеффер