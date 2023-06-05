Tesla Model S стала быстрейшим электромобилем «Нордшляйфе»

Компания Tesla установила очередной рекорд «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг») — Model S Plaid стала быстрейшим серийным электромобилем автодрома, сообщает американский автопроизводитель.

1020-сильный полноприводный электромобиль под управлением инструктора Тома Швистера проехал 20,8-километровый круг за 7:25.23. Модель превзошла прежний рекорд Porsche Taycan Turbo S более чем на восемь секунд.

Напомним, ранее быстрейшим серийным электромобилем «Нордшляйфе» был Porsche Taycan Turbo S с результатом 7:33.3.

Максим Вершинин

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