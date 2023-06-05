«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

ОПЕК, Саудовская Аравия приняли решение сократить добычу нефти. На этом фоне акции «Роснефти» неплохо выросли на прошлой неделе, в понедельник они растут на 1,5%. Но стоит обратить внимание и на технологический сегмент — там свои лидеры, которые за прошедший год были топ-перформерами на российском рынке. Какие решения принимать инвесторам? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с инвестиционным стратегом компании «Арикапитал» Сергеем Суверовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Мы уже говорили о нашем технологическом сегменте, в частности, об акциях сектора кибербезопасности, который единственный у нас торгуется. Например, Positive Technologies являются лучшими на российском рынке. На прошлой неделе был исторический максимум — практически 1,9 тыс. руб. за одну бумагу. И появилась информация о том, что бумагу внесли в лист ожидания на включение в индекс Московской биржи. Главный вопрос — что это дает инвесторам?

Сергей Суверов: Акции компании уже входят в индекс широкого рынка Московской биржи, малой и средней капитализации, информационных технологий и инноваций. Напомню, что компания и ее бумаги очень популярны у розничных инвесторов. Поэтому включение в индекс Московской биржи вполне заслуженно.

Что это дает инвесторам? На рынке активно представлены индексные фонды, практически у каждой управляющей компании есть свой. И, по нашей грубой оценке, под их управлением находится до 50 млрд руб. Поэтому, естественно, включение в индекс Московской биржи даст дополнительный приток средств инвесторов в акции Positive Technologies, обеспечит продолжение роста бумаг.

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