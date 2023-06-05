В Санкт-Петербурге создадут совет по улучшению качества жизни

Власти Санкт-Петербурга постановили создать Совет по улучшению качества жизни при губернаторе. Соответствующий документ за подписью Александра Беглова опубликован на сайте администрации города в разделе антикоррупционная экспертиза. Экспертизу постановление будет проходить до 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Совет создается в целях обсуждения вопросов «повышения качества жизни в регионе через повышение качества услуг в социальной сфере с учетом проактивного и человекоцентричного подходов», говорится в документе. Помимо этого новый орган будет разрабатывать предложения, чтобы усовершенствовать госполитику в соцсфере. Члены Совета рассматривают проекты и разрабатывают предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в соцсфере; участвуют в разработке Стратегии социально-экономического развития города на период до 2035 года и так далее.

Председателем Совета назначен сам господин Беглов, его заместителем — вице-губернатор Олег Эргашев. В состав нового органа также войдут председатели и заместители руководителей городских правительственных комитетов. Кроме того, членами Совета станут: руководитель аппарата Общественной палаты города Ирина Артюхова; руководитель регионального исполкома «Народный фронт “За Россию”» в Петербурге Екатерина Машкова, президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек и другие. Обсуждать вопросы улучшения качества жизни члены Совета должны не реже двух раз в год.

Надежда Ярмула

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