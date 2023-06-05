В Забайкалье самовыдвиженец выиграл районные выборы у единоросса с трехкратным преимуществом

В Забайкальском крае на досрочных выборах главы Балейского района с результатом в 72,7% победу одержал самовыдвиженец Евгений Ушаков. По результатам голосования господину Ушакову удалось обойти кандидата от партии «Единая Россия» Константина Чистохина, которого поддержали 24,29% избирателей. Итоги выборов представлены в Telegram-канале Избирательной комиссии Забайкальского края.

За Евгения Ушакова, который возглавляет совет депутатов села Нижнеильдиканское, проголосовали 2218 жителей района. Глава комитета образования районной администрации Константин Чистохин набрал 741 голос.

Господин Ушаков, согласно опубликованной в газете «Балейская новь» автобиографии, родился в 1976 году. В 1995 году окончил Балейское медицинское училище, после чего начал работать фельдшером в Ильдиканской участковой больнице. С 2010-го занимал пост заместителя главы администрации села Нижнеильдиканское. В 2015 года Евгений Ушаков был избран главой совета депутатов села.

Евгений Ушаков уже участвовал в выборах на пост главы Балейского района в 2021 году. По результатам голосования он занял второе место, уступив Сергею Гальченко. Сергей Гальченко покинул пост в начале 2023 года после вступления в силу приговора о превышении должностных полномочий. В августе 2022 года суд приговорил его к четырем годам условно и штрафу 5 млн руб. Суд установил, что Гальченко заплатил строительной фирме за работы, которые фактически не выполнялись.