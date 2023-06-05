Жители дома по Руставели в Уфе провели акцию в администрации главы Башкирии

Жители дома на улице Шота Руставели, рядом с которым компания ПСК-6 по договору развития территории намерена построить два 35-ти и 36-этажных дома, принесли в администрацию главы Башкирии свиную кишку. Таким образом они попытались привлечь внимание к проблеме с застройкой в квартале, объяснила “Ъ-Уфа» одна из инициаторов акции Алла Яковлева.

Дом по улице Шота Руставели, 5, находится в плохом состоянии, его жители опасаются, что новое строительство приведет к еще большим разрушениям. Конфликту жителей и застройщиков уже несколько лет. В сентябре 2020 года посетивший площадку Радий Хабиров назвал проект «бессовестным» и потребовал остановить работы. Тогда глава региона заявил инициатору строительства, что воевать с ним бесполезно — «только кишку порвете».

ПСК-6 отказалось от планов застройки квартала, однако предъявила мэрии иск на 756 млн руб., оценив в эту сумму убытки и упущенную выгоду. В июле 2021 года ПСК-6 и мэрия заключили мировое соглашение, по которому компания должна была продолжить развивать территорию, но по измененному проекту.

В сентябре 2022 года мэрия повторно утвердила проект планировки квартала. Однако, по словам Аллы Яковлевой, высотку, которую планировали построить вдоль проспекта Октября, развернули на 90 градусов, а на месте ранее вырытого котлована решили разместить парковку. При этом расстояние от дома Яковлевой до новой многоэтажки увеличилось незначительно — с 10 до 15 м.

Таким образом, считает она, решение господина Хабирова так и не было выполнено.

«Мы уверены, что Радий Фаритович сможет серьезно разобраться с теми, кто пошел против его серьезного решения и выяснить, кто кому порвал кишку»,— заявила участник перфоманса.

Наталья Балыкова

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