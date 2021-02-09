«Друзья-соседи» встретились в суде

ООО «Строительное управление № 7 „ПСК-6“», которое планировало построить ЖК «Друзья-соседи» в квартале улиц Руставели и проспекта Октября в Уфе, взыскивает с администрации города более 750 млн руб., а также просит внести изменения в договор развития застроенной территории. В сумму исковых требований компания включила убытки, понесенные ею при запуске проекта ЖК, а также упущенную выгоду в результате запрета на проведение строительных работ со стороны региональной власти. Информированный собеседник „Ъ“ считает, что иск застройщика — «элемент торга с мэрией Уфы». Предприниматель, директор ООО «Строительное управление № 7 „ПСК-6“» Андрей Носков признает, что «находится в диалоге с администрацией города».

Арбитражный суд Башкирии вчера отложил на 23 марта рассмотрение иска ООО «Строительное управление № 7 „ПСК-6“» (принадлежит семье депутата горсовета Андрея Носкова и депутату Курултая Башкирии Олегу Филиппову) к администрации Уфы. ПСК-6 просит суд пересмотреть условия договора развития квартала, ограниченного улицами Российской, Руставели, проспектом Октября и внутриквартальным проездом. Там компания планировала построить ЖК «Друзья-соседи».

Компания подала иск в суд в начале декабря прошлого года — через три месяца после того, как глава Башкирии Радий Хабиров запретил ПСК-6 строительство первого 36-этажного дома на углу проспекта Октября и улицы Руставели. Запрет был вызван многочисленными акциями протеста жителей соседних домов, недовольных точечным строительством. В сентябре, приехав на строительную площадку, Радий Хабиров признал проект «бессовестным» и призвал застройщика с ним «не воевать» («только кишку порвете со мной воевать») и освободить площадку. С тех пор работы по строительству дома заморожены. Олег Филиппов ранее сообщал „Ъ“, что застройщик успел продать 103 квартиры в недостроенном доме.

Права на строительство «Друзей-соседей» ПСК-6 получил в 2017 году. Компания победила в торгах на заключение договора развития застроенной территории, предложив заплатить за него 16 млн руб. По условиям договора, застройщик обязался в течение 30 месяцев выплатить выкупную стоимость изымаемых жилых помещений в квартале, предоставить их жильцам новые квартиры. Застроить квартал компания планировала в течение пяти лет.

В октябре прошлого года застройщик, по данным „Ъ“, обратился в мэрию с просьбой внести изменения в договор развития застроенной территории, но получил отказ.

В исковых требованиях, следует из материалов дела, кроме продления сроков исполнения договора еще на пять лет с момента подписания дополнительного соглашения, ПСК-6 просит включить в условия документа пункт о том, что «общая продаваемая площадь помещений», построенных компанией в квартале, не должна быть меньше 48 тыс. кв. м. Кроме того, «в связи с существенным изменением обстоятельств» и «отпадением возможности осуществления строительства» жилого дома, отметил застройщик в иске, мэрия должна выплатить компании «денежными средствами либо иными способами» убытки в размере 224,8 млн руб., а также 532 млн руб. упущенной выгоды. К убыткам истец отнес, в частности, расходы на комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ (82,8 млн руб.), разработку проектной документации (12 млн руб.), разработку концепции жилого дома (7 млн руб.), расселение и выкуп жилья в квартале (27 млн руб.), маркетинговые услуги (28,8 млн руб.) и так далее.

Упущенную выгоду истец рассчитал, вычтя из ожидаемого дохода от продажи квартир и парковочных мест капитальные затраты на строительство и налог на прибыль.

Помимо этого, застройщик попросил суд обязать мэрию принять в муниципальную собственность два таунхауса в Демском районе Уфы во исполнение условий договора развития застроенной территории.

29 декабря прошлого года на итоговой пресс-конференции Радий Хабиров признался, что «мой визит на Руставели прошел на грани с законодательством». «Я признателен депутату Носкову, что он меня понял»,— добавил он.

В пресс-службе мэрии Уфы вчера констатировали, что «урегулирование возникшей ситуации осуществляется в судебном порядке». «Рассмотрение спора ведется максимально открыто с привлечением представителей общественности и прокуратуры. Это позволит учесть мнение всех заинтересованных сторон: жителей квартала, застройщика и муниципалитета»,— пояснили в администрации.

Собеседник „Ъ“, близкий к администрации главы Башкирии, отметил, что иск ПСК-6 — «элемент торга с мэрией Уфы». «Мы наблюдаем за процессом и в случае чего подключимся к решению вопроса»,— отметил собеседник.

Андрей Носков пояснил „Ъ“, что договор развития застроенной территории не расторгнут. Разрешение на строительство, по словам предпринимателя, у ПСК-6 не отозвано. Он сообщил, что «находится в диалоге с администрацией города». «Это спор двух хозяйствующих организаций, нормальное движение. Мы его решаем в мирном русле. Есть вопросы, которые могут без суда решаться, посмотрим, есть диалог»,— сказал он.

По данным „Ъ“, в начале октября прошлого года прокурор Уфы Сергей Воронов внес на имя сити-менеджера Уфы Ульфата Мустафина (скончался 29 октября.— „Ъ“) представление, в котором потребовал принять меры по устранению нарушений градостроительного законодательства. В частности, в документе отмечалось, что ПСК-6 не исполнил в срок (до 7 января 2020 года) условия договора развития территории — не передал в муниципальную собственность квартиры для жильцов сносимых домов в квартале, не выплатил выкупную стоимость изымаемого жилья.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что добиться удовлетворения иска в полной мере истцу будет сложно. «Истцу нужно будет доказать суду, что действительно возникли некие обстоятельства, которые стороны на момент заключения договора не могли предвидеть, а также не могут преодолеть. Это сложно, поскольку по умолчанию предполагается, что ведение любой деятельности, направленной на извлечение выгоды, сопряжено с риском формирования убытков,— отмечает эксперт.— Во-вторых, истцу необходимо доказать, что отсутствие изменений в договорные отношения противоречит общественным интересам и влечет за собой риски формирования ущерба, превышающего для него затраты, которые бы он понес, если бы исполнял договорные обязательства в соответствии с действующим договором».

Булат Баширов, Дарья Кучеренко