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В Башкирии проводят проверку по факту обнаружения трупа новорожденного на полигоне ТКО

Белорецкий межрайонный следственный отел СКР по Башкирии проводит проверку по факту обнаружения 31 мая трупа новорожденного при сортировке отходов на полигоне твердых бытовых отходов около деревни Ломовка, сообщает пресс-служба республиканского СКР. Тело обнаружили работники полигона.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти младенца и судебная генетическая экспертиза, устанавливается личность матери и обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что ребенок был мертворожденным, без видимых телесных повреждений.

Проверку проводит также Белорецкая межрайонная прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики. В ходе проверки оценят действия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые обязаны выявлять неблагополучные семьи и детей, оказавшихся в социально опасном положении.

Майя Иванова

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