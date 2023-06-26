Сегодня исполняется 79 лет лидеру КПРФ Геннадию Зюганову

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Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Геннадий Зюганов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Его поздравляет командир интернациональной бригады «Пятнашка» (позывной Абхаз), Герой ДНР Ахра Авидзба:

— Уважаемый Геннадий Андреевич! Прежде всего разрешите поздравить Вас с днем рождения и пожелать всего, что принято желать в такой день: крепкого здоровья, долголетия, успехов в работе, счастья в доме! В самые трудные времена Вы приходили на помощь людям, страдавшим от войн, развязанных нацистами, будь то Абхазия или Донбасс. Говорят, что вдвое дает тот, кто дает скоро. И гуманитарные конвои, которые формировала КПРФ в помощь Донбассу, приходили в самые тяжелые для республики дни, когда они были необходимы и незаменимы. От всей души благодарю Вас за помощь мужественному Донбассу! Победа будет за нами, мир пришел в Абхазию — придет и в Донбасс! Нацизм будет разгромлен, победа будет за нами!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»