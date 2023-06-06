Африка в приложении: финтех

По данным Всемирного банка, около 66% взрослого населения в странах Африки южнее Сахары лишены доступа к банковским услугам. На 100 тыс. человек приходится около пяти банковских отделений. Это открывает невероятные возможности для мобильных банков и систем мобильных платежей, причем именно мобильных, ведь стационарных компьютеров и ноутбуков в Африке не так много, а мобильные телефоны достаточно широко распространены. Неслучайно глобальные игроки с удовольствием покупают финтех-компании и инвестируют в них. Суммы сделок порой достигают $500 млн, а инвестиции в этот сектор в последние годы превышают $100 млн. Компании, получающие такие вливания, становятся лидерами рынка, что вызывает дополнительный интерес со стороны крупных иностранных инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Feisal Omar / Reuters Фото: Feisal Omar / Reuters

M-Pesa

Pesa в переводе с суахили означает «деньги», М — «мобильные». Кенийский сервис мобильного банкинга на основе SMS, запущенный в 2007 году британской корпорацией Vodafone и крупнейшим оператором мобильной связи в Кении — компанией Safaricom, стал пионером мобильных финтех-услуг в Африке. В 2008-м он пришел в Танзанию, затем распространился на Египет, Эфиопию, Гану, Демократическую Республику Конго, Мозамбик, ЮАР, Лесото и Афганистан. Объем трансакций, ежегодно проводимых M-Pesa, составляет больше половины кенийского ВВП. Сервис позволяет вносить деньги на счет, хранящийся на мобильном телефоне, снимать их, переводить другим пользователям или на свой банковский счет, оплачивать товары и услуги, получать кредиты, в частности чтобы завершить трансакцию, когда не хватает наличных. Действия, требующие физического присутствия пользователей (внесение наличных, например), совершаются через точки розничной торговли, платежные киоски или почтовые отделения, которые действуют как банковские платежные агенты.

К 2010 году M-Pesa стал самым успешным мобильным финансовым сервисом в развивающихся странах, в 2012-м в Кении у него было уже около 17 млн учетных записей. Переход от наличных денег к электронным помог существенно снизить преступность в финансовой сфере.

В 2014 году пользователям M-Pesa стало доступно приложение Safaricom M-Ledger, которое позволяет отслеживать историю трансакций.

Есть комиссия за снятие и отправку денег, компанию даже критикуют за высокие проценты по мелким платежам, которые были бы бесплатными при работе с наличными. Высокую комиссию ($0,30 за перевод $1,50) за трансакции связывают с монопольным положением M-Pesa в Кении: в соседней Танзании, где есть конкурирующие сервисы, комиссия составляет десятую часть этой суммы.

Fawry

Египетский сервис электронных платежей, оказывающий финансовые услуги В2С и В2В, предлагает различные способы оплаты счетов: онлайн, через банкоматы, мобильные кошельки, точки пополнения мобильных телефонов, а также почтовые отделения, оснащенные торговыми автоматами, которые используются для платежей по кредитным картам.

Fawry основал в 2008 году египетский предприниматель Ашраф Сабри, который долгое время работал системным инженером и отраслевым консультантом в IBM. Сначала это было решение для электронной оплаты счетов. Дело в том, что оплата коммунальных и других услуг в Египте осуществлялась очень непросто. Египетскому домохозяйству приходилось иметь дело с дюжиной различных компаний и поставщиков. Чтобы оплатить их услуги, надо было прийти к каждому в офис. Fawry оцифровал коммунальные платежи для египтян. Компания запустилась в марте 2010 года с 5 тыс. точками обслуживания в двух городах Египта, а уже через полгода ее услугами пользовались 400 тыс. клиентов. За тот же период Fawry обработал полмиллиона трансакций — это был невероятный успех, хотя сегодня он обрабатывает 3 млн трансакций в день. В 2021 году сервис был доступен в 225 тыс. точках обслуживания и охватывал 1186 услуг, а число пользователей составляло 29 млн в месяц.

Сейчас платформа позволяет осуществлять цифровые платежи, оказывать финансовые услуги, заниматься коммерцией. Fawry продолжает расширять продуктовую линейку, добавив сервис «купи сейчас — заплати позже» (BNPL), предоплаченные карты myFawry, потребительское кредитование. В 2020 году был запущен алгоритм кредитного скоринга для прямого цифрового кредитования малого и среднего бизнеса. Компания планирует расширить общенациональную сеть точек продаж и увеличить число пользователей приложения myFawry, общее число загрузок которого в 2021 году составило почти 5 млн по сравнению с 1,7 млн в 2020-м. Цель Fawry — стать «суперприложением», которое предоставляет клиентам услуги, связанные с образом жизни.

В 2019-м Fawry вышел на IPO, разместив акции на Египетской фондовой бирже. Уже в первый день торгов его акции выросли на 31%. В августе 2020 года, через год после листинга, он стал первым единорогом Египта, достигнув рыночной капитализации $1,07 млрд. Сегодня Fawry оценивается примерно в $800 млн, что вызвано турбулентностью на мировых фондовых рынках.

Сейчас в Египте с Fawry конкурируют Paymob, EasyKash, PayMe, T-Pay, Aman, Bee, Khazna, Masary и др., но благодаря грамотному менеджменту и постоянным инновациям компания успешно выигрывает конкуренцию и сейчас рассматривает возможность листинга части акций в США в расчете на привлечение нового капитала, расширение базы инвесторов и спектра услуг.

Beyonic

Угандийская облачная платформа позволяет плательщикам использовать мобильные сети для платежей и предлагает двусторонние цифровые платежные решения предприятиям «последней мили». Когда президент и генеральный директор Beyonic Люк Киохере создавал свою компанию, свыше 80% африканских крестьян для покупки товаров и услуг использовали смартфоны, но мобильные сети и платежные системы были настолько не связаны между собой, что люди, подключенные к разным мобильным операторам, не могли переводить деньги друг другу. Киохере объединил мобильных операторов и поставщиков цифровых финансовых услуг, что позволило бизнесменам и организациям получать средства от клиентов, отправлять платежи поставщикам и управлять денежными потоками через несколько мобильных сетей. Пользователям Beyonic нет необходимости регистрироваться в различных сетях мобильных платежей, достаточно одного аккаунта — при вводе номера телефона система сама определяет, какой сети он принадлежит. Beyonic обнаруживает ошибки ввода данных или мошенничество с данными и предотвращает платежи на неверные номера. Можно подключить автоплатеж. Beyonic позволяет подключаться более чем к 15 корпоративным приложениям, включая Quickbooks, Xero и Salesforce. Данные регулярно резервируются и шифруются при хранении и во время передачи.

Основатель компании Люк Киохере получил степень бакалавра по электротехнике в Университете Макерере в Уганде и несколько лет работал в ИТ-компаниях в США и Уганде, а затем стал старшим разработчиком программного обеспечения в датской компании, оказывавшей онлайн-услуги и занимавшейся микрокредитованием. Он запустил Beyonic в 2012 году, в 2013-м подключил свою платежную систему к двум мобильным сетям в Уганде. В 2017-м к ним присоединились еще шесть сетей в трех странах. В 2018 году через сервис Beyonic, который вырос с момента создания в десять раз, осуществлялось 10 млн трансакций. Сегодня компания работает в девяти африканских странах, в том числе в Руанде, Кении, Танзании, Уганде и Гане. Поддерживаемые сети включают MTN, Vodacom (M-Pesa), Airtel, Tigo, Halotel, Safaricom, Expresso и Globacom.

В 2020 году MFS Africa, крупнейший в Африке сервис цифровых платежей, купил Beyonic, чтобы проводить международные трансакции, сделав трансграничные платежи доступными для малого бизнеса. Независимо от страны регистрации компании теперь могут платить поставщикам и получать деньги от клиентов в любом месте и в любой африканской валюте.

Елена Туева