Обвиняемый в мошенничестве потерялся на процессе

Как стало известно “Ъ”, в Москве суд заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора по закупкам компании «Атомэнергопроект» Валерия Кагача. По версии правоохранительных органов, господин Кагач за откаты обеспечивал приобретение его компанией по завышенным ценам оборудования при строительстве Нововоронежской АЭС-2. Обвиняемый объявлен в международный розыск. Новая мера пресечения была избрана после того, как находившийся ранее под подпиской о невыезде фигурант во время судебного процесса по его делу в Мещанском райсуде столицы скрылся.

О том, что один из руководителей дочернего предприятия «Росатома» скрылся от следствия, стало известно из постановления Мосгорсуда. Апелляционная инстанция недавно рассматривала жалобу защиты Валерия Кагача на решение Мещанского райсуда о его заочном аресте.

Напомним, что в августе 2021 года Мещанский суд столицы приступил к рассмотрению материалов уголовного дела в отношении господина Кагача, которому инкриминируется мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом сам обвиняемый на момент начала процесса находился под подпиской о невыезде. Однако со временем топ-менеджер перестал приходить на судебные заседания. После этого гособвинение ходатайствовало об избрании подсудимому новой меры пресечения в виде содержания под стражей. Мотивируя свое ходатайство, прокуратура приложила к нему, по данным “Ъ”, рапорт оперативных сотрудников МВД и данные о покупке господином Кагачом авиабилетов для вылета за рубеж. В итоге суд санкционировал его заочный арест. Также экс-руководитель дочернего предприятия «Росатома» был объявлен в международный розыск. Заочный арест позволит направить материалы на господина Кагача в Интерпол с запросом о размещении его данных в разыскной базе международной полицейской организации. Тем временем разбирательство в отношении обвиняемого приостановлено.

Выступая во время заседания апелляционной инстанции Мосгорсуда, защита бывшего топ-менеджера настаивала, что «арестное» решение райсуда должно быть отменено, поскольку было вынесено, по мнению адвокатов, лишь на основании предположений гособвинителя, который оперировал информацией, полученной от неизвестных источников. Также адвокаты подчеркивали, что райсуд не проверил достоверность сведений, на которые ссылался гособвинитель, и обращали внимание горсуда, что их клиент не был уведомлен надлежащим образом о судебных заседаниях. А на основании того, что материалы дел еще двух фигурантов этого расследования были направлены для рассмотрения в Симоновский суд столицы, защита заявила, что Мещанский райсуд вообще не мог выносить решения об аресте их клиента.

Однако Мосгорсуд счел несостоятельными эти и другие аргументы адвокатов, особо подчеркнув, что Валерий Кагач был извещен о явке в суд надлежащим образом, однако уклонился от этого, чем и нарушил условия избранной в отношении него меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мосгорсуд также счел доказанным, что подсудимый покинул в 2022 году территорию России и «данных о его возвращении не имеется», а рассмотрение дел его подельников иным райсудом никак не влияет на законность решения Мещанского суда.

Адвокат обвиняемого Сергей Чижиков с решением городского суда не согласен и намерен его обжаловать. Господин Чижиков полагает, что постановление об аресте «не отвечает требованиям УПК и Конституции, поскольку его принял суд по делу, которое ему не подсудно».

Напомним, что в уголовном деле, по которому проходит бывший заместитель гендиректора по закупкам «Атомэнергопроекта» Валерий Кагач, несколько эпизодов. Непосредственно бывшему топ-менеджеру инкриминированы два из них. Оба относятся к 2014–2015 годам, когда строилась Нововоронежская АЭС-2, а «Атомэнергопроект», выступая генпроектировщиком проекта, закупал оборудование для станции.

По версии следствия, заместитель гендиректора Кагач и его подчиненные Алексей Лобода и Арсен Айвазян за откаты закупали оборудование у единственного поставщика — компании «Рувента» по завышенным в десятки раз ценам. Так, в материалах фигурируют покупки у компании электрических шкафов стоимостью 8,4 млн руб. и маслоочистительной установки за 17,1 млн руб. При этом, например, реальная стоимость последнего контракта, по данным следствия, составляла лишь 743 тыс. руб.

Господин Лобода ранее уже был приговорен к семи годам колонии, однако затем этот приговор был отменен. Материалы дела в отношении него и господина Айвазяна поступили в Симоновский райсуд Москвы.

Владислав Трифонов