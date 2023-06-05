12,353 триллиона рублей составил на 1 июня 2023 года объем ФНБ, сообщил Минфин. В долларовом эквиваленте эта сумма была равна $153,1 млрд. За месяц размер фонда сократился на 123 млрд руб. и на $1,86 млрд в долларовом выражении. В мае, по информации ведомства, на финансирование дефицита бюджета было потрачено 49 млрд руб. Для этого Минфин реализовал 2,6 млрд юаней и 3,9 тонны золота в обезличенной форме из ликвидных активов фонда. В итоге на 1 июня ликвидная часть ФНБ состояла из €9 млрд, 286 млрд китайских юаней, 517 тонн золота в обезличенной форме и 228 млн руб. В целом объем ликвидной части ФНБ был равен в эквиваленте 6,643 трлн руб., или $82,3 млрд.