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Коммерсантъ FM
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Количество откликов на IT-вакансии в РФ в январе–мае увеличилось на 44%

«Ъ» ознакомился со статистикой HeadHunter по количеству откликов на IT-вакансии в РФ в январе–мае 2023 года. Из нее следует, что число откликов увеличилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 23,4 млн. При этом количество размещенных вакансий выросло всего на 7% за тот же период, до 274,9 тыс.

Участники IT-рынка подтверждают тренд. В МТС количество откликов на IT-вакансии в первом квартале выросло на 59% год к году, всего в 2023 году в МТС поступило 38 тыс. откликов, рассказали в компании. В VK количество откликов на вакансии в первом квартале увеличилось в два раза год к году, рассказали в компании. При этом количество вакансий в холдинге выросло почти в три раза, до 1,5 тыс. В VK связывают рост активности соискателей с уходом зарубежных вендоров, ростом числа вакансий и общими изменениями рынка.

По данным HR-директора разработчика видеоаналитики NtechLab Анны Амосовой, количество откликов на вакансии компании в первом квартале выросло в два раза по сравнению с совокупным числом откликов за 2022 год. Тогда за весь год на работу в NtechLab поступило 585 откликов, а за первый квартал 2023 года — 1,1 тыс. При этом, отмечает госпожа Амосова, число вакансий в компании сократилось год к году, а также уменьшилось в два раза количество увольнений по собственному желанию: «Снижение числа увольнений может быть связано с тем, что после начала частичной мобилизации многие IT-специалисты захотели получить отсрочку от призыва».

В сентябре, после объявления частичной мобилизации, Минцифры подготовило список IT-специальностей, которые получают бронь от призыва в армию, среди них — информационная безопасность, криптография, радиотехника и другие, всего 195 специальностей.

Действительно, компании сейчас получают больше откликов на запросы на заполнение IT-вакансий, подтверждает президент НП «Руссофт» Валентин Макаров: «Отчасти это связано с освобождением от мобилизации, но влияют также сочетание мер господдержки и возможность удаленной работы». Однако, добавляет эксперт, «наполнила волну соискателей молодежь, которая устремилась на дистанционные IT-курсы»: «В результате мы имеем сейчас переизбыток кандидатов на позиции junior, которые имеют явно завышенные зарплатные ожидания и недопустимо низкую квалификацию, не позволяющую брать их на работу».

Тимофей Корнев

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