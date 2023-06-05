Где стартапам жить хорошо

Россия в 2023 году сохранила 29-е место (а Москва потеряла одну позицию, заняв 30-е место) в ежегодном рейтинге экосистем для стартапов Global Startup Ecosystem Indeх, который готовит агентство StartupBlink. Топ-5 стран составили США, Великобритания, Израиль, Канада и Швеция. В рейтинге городов в пятерке лучших четыре города США — Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Бостон. Среди лучших городов (на третьем месте) также Лондон.

Исследование охватывает 100 стран и 1 тыс. городов, проводится с 2017 года. Ранжирование осуществляется на основе общего индекса, состоящего из трех групп показателей: количественных (число стартапов, коворкингов, акселераторов и пр.), качественных (в том числе объем частных инвестиций, количество и размер «компаний-единорогов») и состояния деловой среды (скорость и стоимость интернета, инвестиции в НИОКР и другие характеристики).

РФ в 2022 году заняла 29-е место, потеряв тогда сразу 12 позиций по сравнению с 2021 годом, причиной стали проблемы, вызванными военными действиями на Украине. Сейчас в отчете агентства подчеркивается, что позиция РФ осталась стабильной, что может быть связано как с оживлением отечественной стартап-индустрии после прошлогоднего шока, так и с тем, что отток предпринимателей и технических специалистов из РФ пока на рейтингах отразиться не успел.

В последние три года количество российских экосистем в индексе агентства сокращалось: с 16 — в 2021 году до 6 — в 2023-м (речь идет о 6 городах, которые вошли в рейтинг,— Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Калининграде и Томске). В 2022 году с российскими стартапами было осуществлено 33 сделки против 136 — в 2021-м, финансирование составило $288,8 млн, сократившись почти в три раза (в 2021 году — $858,8 млн). В отчете сказано, что РФ в течение длительного времени пыталась преодолеть восприятие страны как закрытой стартап-экосистемы и открыться для международных рынков, но в условиях сложной геополитической ситуации экосистемы стали еще более изолированными.

Отметим, что в 2022 году финансирование стартапов снизилось во всем мире — по данным Crunchbase, на 30%, до уровня в $413 млрд. Показатель первого квартала 2023 года — $76 млрд (минус 53% к первому кварталу 2022 года).

Венера Петрова