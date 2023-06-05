Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Где стартапам жить хорошо

Мониторинг рейтингов

Россия в 2023 году сохранила 29-е место (а Москва потеряла одну позицию, заняв 30-е место) в ежегодном рейтинге экосистем для стартапов Global Startup Ecosystem Indeх, который готовит агентство StartupBlink. Топ-5 стран составили США, Великобритания, Израиль, Канада и Швеция. В рейтинге городов в пятерке лучших четыре города США — Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Бостон. Среди лучших городов (на третьем месте) также Лондон.

Исследование охватывает 100 стран и 1 тыс. городов, проводится с 2017 года. Ранжирование осуществляется на основе общего индекса, состоящего из трех групп показателей: количественных (число стартапов, коворкингов, акселераторов и пр.), качественных (в том числе объем частных инвестиций, количество и размер «компаний-единорогов») и состояния деловой среды (скорость и стоимость интернета, инвестиции в НИОКР и другие характеристики).

РФ в 2022 году заняла 29-е место, потеряв тогда сразу 12 позиций по сравнению с 2021 годом, причиной стали проблемы, вызванными военными действиями на Украине. Сейчас в отчете агентства подчеркивается, что позиция РФ осталась стабильной, что может быть связано как с оживлением отечественной стартап-индустрии после прошлогоднего шока, так и с тем, что отток предпринимателей и технических специалистов из РФ пока на рейтингах отразиться не успел.

В последние три года количество российских экосистем в индексе агентства сокращалось: с 16 — в 2021 году до 6 — в 2023-м (речь идет о 6 городах, которые вошли в рейтинг,— Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Калининграде и Томске). В 2022 году с российскими стартапами было осуществлено 33 сделки против 136 — в 2021-м, финансирование составило $288,8 млн, сократившись почти в три раза (в 2021 году — $858,8 млн). В отчете сказано, что РФ в течение длительного времени пыталась преодолеть восприятие страны как закрытой стартап-экосистемы и открыться для международных рынков, но в условиях сложной геополитической ситуации экосистемы стали еще более изолированными.

Отметим, что в 2022 году финансирование стартапов снизилось во всем мире — по данным Crunchbase, на 30%, до уровня в $413 млрд. Показатель первого квартала 2023 года — $76 млрд (минус 53% к первому кварталу 2022 года).

Венера Петрова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...