Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Украинские диверсанты «рассеяны и отошли» от белгородского села

В Минобороны РФ заявили, что 4 июня подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ выявлена попытка украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.

Пор данным ведомства, «по противнику нанесен артиллерийский удар». В результате диверсанты «рассеяны и отошли».

Ранее в интернете была распространена видеозапись «Русского добровольческого корпуса» (РДК, украинское подразделение), на которой диверсанты предложили белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову встретиться в храме Новой Таволжанки для обмена двух российских военнопленных. Глава региона в ответ предположил, что российские бойцы уже мертвы, но пригласил диверсантов на встречу к таможенному пропускному пункту «Шебекино», гарантировав им безопасность.

Владимир Зоркий

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...