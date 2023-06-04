Украинские диверсанты «рассеяны и отошли» от белгородского села

В Минобороны РФ заявили, что 4 июня подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ выявлена попытка украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.

Пор данным ведомства, «по противнику нанесен артиллерийский удар». В результате диверсанты «рассеяны и отошли».

Ранее в интернете была распространена видеозапись «Русского добровольческого корпуса» (РДК, украинское подразделение), на которой диверсанты предложили белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову встретиться в храме Новой Таволжанки для обмена двух российских военнопленных. Глава региона в ответ предположил, что российские бойцы уже мертвы, но пригласил диверсантов на встречу к таможенному пропускному пункту «Шебекино», гарантировав им безопасность.

Владимир Зоркий