Space X вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Американская компания Space X в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 22 интернет-спутников нового поколения сети Starlink.

«Ракета-носитель Falcon 9 запустила на орбиту партию из 22 спутников Starlink, первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Just Read the Introduction»,— сообщили в компании.

Запуск ракеты-носителя со спутниками был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 8:20 по времени Восточного побережья США (в 15:20 мск). Также SpaceX отчиталась о развертывании на орбите всех запущенных спутников. Уточняется, что все выведенные на орбиту микроспутники второго поколения работают в большем диапазоне частот и обеспечивают более высокую скорость интернета.

Александр Кислов