The Telegraph: Кембриджский университет решил убрать из учебной программы упоминания об англосаксах

В Кембриджском университете студентов учат тому, что англосаксы не существовали как отдельная этническая группа. Департамент англосаксонского, норвежского и кельтского языков пояснил, что это делает преподавание более «антирасистским». По мнению некоторых ученых, термин «англосаксы» используется для поддержки расистских идей «коренной английской идентичности».

Согласно заявлению департамента, считается, что англосаксы не были отдельной этнической группой. Это, по мнению департамента, позволит «разрушить основу мифов» о национализме. Согласно информации департамента, учение направлено на то, чтобы «разрушить основу мифов о национализме», объяснив, что англосаксы не были отдельной этнической группой.

«Одна из проблем заключалась в том, чтобы решить недавние опасения по поводу использования термина "англосаксонский" и его предполагаемой связи с этнической/расовой английской идентичностью»,— заявили в департаменте (цитата по The Telegraph).

«В целом предполагается разрушить основу мифов о национализме — о том, что когда-либо существовали "британцы", "англичане", "шотландцы", "валлийцы" или "ирландцы" с древней этнической идентичностью»,— отметили в департаменте. Последнее время термин «англосаксонский» стал предметом споров, некоторые ученые утверждают, что он использовался расистами, особенно в США, для поддержки идеи древней идентичности белых англичан.

Англосаксы — древнегерманские племена англов и саксов, жившие между реками Эльбой и Рейном, затем начавшие переселяться в Британию.

Мария Федотова