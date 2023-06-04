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Коммерсантъ FM
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Генералу не вернули ни дома, ни земли

Суд отказался снять арест с имущества бывшего военного прокурора и чиновника

Как стало известно «Ъ», уже два с половиной года военное следствие разбирается с особо крупной взяткой, в получении которой подозревают Александра Морина, занимавшего должности заместителя главного военного прокурора России, начальника управления Минюста по ЦФО и гендиректора Главного военного строительного управления №7 Минобороны. На днях Морин в очередной раз попытался добиться в Мосгорсуде возврата арестованного в рамках уголовного дела имущества, но опять потерпел неудачу. Суд объяснил свой отказ тем, что все доводы отставного генерал-лейтенанта юстиции «никоим образом не колеблют» правильность решения об аресте его недвижимости.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В этом году генерал-лейтенант юстиции в отставке Александр Морин стал постоянным посетителем Мосгорсуда. Там он пытается обжаловать решения Хамовнического райсуда, который сначала арестовал его имущество в рамках уголовного дела о коррупции, а затем регулярно продлевал сроки ареста.

Последняя жалоба генерала Морина касалась недвижимости — дома, земельных участков и нескольких нежилых помещений, оставленных под арестом до июня «для обеспечения приговора в части удовлетворения гражданского иска или взыскания штрафа».

Александр Морин пытался доказать Мосгорсуду, что имущество было арестовано необоснованно и незаконно, поскольку все участки и помещения были им приобретены 18 лет назад, когда он занимал пост начальника управления Минюста по Центральному федеральному округу. Эти сделки в свое время проверила Генпрокуратура и не нашла в них никакого криминала. Да и сегодня военное следствие, по утверждению Морина, тоже не смогло предоставить суду сколько-нибудь убедительных доказательств мнимости данных приобретений.

Мосгорсуд, однако, встал на сторону суда первой инстанции. Жалобщику было указано, что все его аргументы «никоим образом не колеблют правильность выводов райсуда», а доводы о необходимости снятия ареста с имущества несостоятельны, поскольку «противоречат уже изложенному выше».

Отметим, что двумя месяцами ранее генерал-лейтенант Морин пытался вывести из-под обременения еще один арестованный в рамках уголовного дела объект — московскую квартиру, принадлежащую жене его брата. Адвокат экс-чиновника Владимир Лыткин пояснял в апелляционной инстанции, что квартира никак не может стать «материальным обеспечением» уголовного дела о взятке, поскольку не была куплена обвиняемым на средства, нажитые в результате преступных действий, и вообще не принадлежит ему.

Владелица жилья, по словам адвоката, приобрела его в результате переуступки права, предусмотренной брачным контрактом с ее мужем, поэтому конфисковать недвижимость в рамках коррупционного уголовного дела Александра Морина в любом случае не получится.

Мосгорсуд, впрочем, и тогда не поддержал бывшего военного прокурора и его защитника. Признав право собственности хозяйки на квартиру, суд отметил, что само жилище «использовалось для совершения преступных действий» и получило в результате этих действий «неотделимые от нее улучшения». В решении отмечено, что хозяйку на время расследования из ее квартиры никто не выселяет, а вот с продажей своей недвижимости ей придется подождать до принятия окончательного решения по уголовному делу.

Надо сказать, что до осени 2020 года карьера 63-летнего чиновника и управленца Морина складывалась вполне благополучно. В 2000 году он занял пост заместителя главного военного прокурора России, а тремя годами позже в чине генерал-лейтенанта юстиции перешел на должность начальника управления Минюста России по ЦФО. Весной 2014 года военный юрист возглавил крупнейший в то время профильный ФГУП Федерального агентства специального строительства «Главное управление строительства дорог и аэродромов», а после реорганизации Спецстроя — аналогичную структуру при Минобороны — Главное военное строительное управление №7 (ГВСУ-7).

Военно-строительная карьера юриста Морина оказалась не столь успешной: управленец стал фигурантом нескольких административных дел, касающихся невыплаты зарплаты и несвоевременных расчетов с поставщиками в рамках выполнения гособоронзаказа.

Однако по-настоящему серьезные проблемы у Александра Морина начались в сентябре 2020 года, после того как один из его подчиненных написал в Минобороны жалобу на якобы допущенные начальником злоупотребления.

По утверждению заявителя, в 2017 году строительная фирма—партнер ГВСУ-7 капитально отремонтировала московскую квартиру, принадлежавшую брату директора ФГУПа Морина и его жене. В жилище были выполнены выравнивание стен, окраска потолков, поклейка обоев, облицовка плиткой санузлов и укладка напольного покрытия. За произведенные «квартирные» работы директор фирмы якобы получил от гендиректора ГВСУ-7 Морина существенные преференции при распределении субподрядов, касающихся уже строительных работ в рамках выполнения гособоронзаказа.

Жалоба поставила крест на дальнейшей карьере военного строителя — господин Морин был снят с должности и уволен приказом курирующего ФГУП статс-секретаря Минобороны. Тремя месяцами позже отставник стал еще и обвиняемым по возбужденному Главным военным следственным управлением уголовному делу. Следствие инкриминирует генералу получение особо крупной взятки в виде имущества и злоупотребление должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа в корыстных целях (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 285.4 УК РФ). Когда закончится расследование, пока не ясно. Недавно глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин продлил срок предварительного следствия по этому делу до 30 месяцев.

Сергей Машкин

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