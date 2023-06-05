Вторичка достигла баланса

По итогам мая стоимость квадратного метра на вторичном рынке Петербурга составила 199,4 тыс. рублей. По сравнению с маем 2022 года цены снизились на 6%, однако в последние месяцы изменений почти не происходит. При этом объем предложения постепенно сокращается, хотя оно все равно на 8% выше, чем в мае 2022 года. Эксперты прогнозируют дальнейшую стабильность в цене и по количеству сделок. Разумеется, если не случится новых потрясений для рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным «Циана», в мае средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке в Петербурге составила 199,4 тыс. рублей. По сравнению с маем 2022 года цена на вторичку упала на 6,1%. Выбор жилья на вторичке сокращается: в мае по сравнению с апрелем объем предложения уменьшился на 2%. Впрочем, по сравнению с маем 2022 года объем предложения в Петербурге выше на 8%.

По статистике Росреестра, за первый квартал 2023 года в Петербурге заключено 20,8 тыс. договоров купли-продажи. Это на 11% меньше, чем за предшествующий четвертый квартал (23,2 тыс. сделок), и на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (27,4 тыс. сделок). «Соотношение спроса можно видеть по данным Росреестра: за первый квартал 2023-го в Петербурге заключено 12,8 тыс. договоров "долевки" — это вместе с машино-местами и апартами. И 20,8 тыс. договоров купли-продажи жилья. Примерно 38 на 62»,— привел статистику генеральный директор компании «МК-Элит» Петр Войчинский.

Директор агентства недвижимости «Дорогая, я дома» Алексей Лякин полагает, что сейчас 80% объектов, выставленных на вторичном рынке Петербурга, переоценено. «Собственники таких объектов остались на уровне прошлого года. Только 10% из этих 80% готовы снижать цену, а остальные будут висеть на рынке еще долго именно из-за нежелания принимать реальность. Сейчас продаются только те лоты, которые адекватно оценены. На данный момент самыми востребованными объектами являются студии в городе стоимостью около 5 млн рублей и двухкомнатные квартиры по цене 11–12 млн рублей»,— подчеркнул господин Лякин.

Некоторые эксперты говорят, что по интересным предложениям в сегменте премиальной недвижимости сроки экспозиции, напротив, сократились. «Предложение интересного и ликвидного жилья сократилось как на первичном, так и на вторичном рынке. Поэтому если раньше срок экспозиции премиального жилья составлял год, то теперь, если оно расположено в хорошем месте, с качественной отделкой, такая недвижимость улетает за два-три месяца. Даже несмотря на более высокую цену»,— указывает Александр Беляев, генеральный директор компании Beyond (бывшая Engel & Voelkers).

Вторичка последние год-полтора продается проще и лучше, чем первичка, считает господин Войчинский. При этом он отмечает, что условия по кредитам в новостройках остаются более выгодными, чем при покупке готового жилья. «По итогам 2022 года доля новостроек составляла около 43%, в 2021-м — 38,5%. Это довольно устойчивый показатель, но такая пропорция поддерживается именно за счет госсубсидий (льготные ставки), а спрос на вторичку регулируется чисто рыночными механизмами. По совокупности причин в кризис (пандемия, затем СВО) сложился рынок покупателя. Застройщики менее гибки, а с частным собственником — владельцем квартиры — можно вполне успешно торговаться, и покупателей это устраивает»,— прокомментировал господин Войчинский.

Надежда Ярмула