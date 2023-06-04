Министр обороны Германии пообещал в 2024 году отправить два военных корабля в Тихий океан

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ВМС Германии в 2024 году отправят в Индо-Тихоокеанский регион два военных корабля — эсминец и корабль снабжения. Господин Писториус заявил об этом сегодня, 4 июня, на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. По его словам, германские корабли будут участвовать в наблюдении за соблюдением санкций ООН против Северной Кореи, а также примут участие в военно-морских учениях RIMPAC, которые каждые два года проходят в Тихом океане под руководством ВМС США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse, Reuters Фото: Annegret Hilse, Reuters

Господин Писториус отметил, что страны должны поддерживать мировой порядок, основанный на соблюдении правил, и защищать основные морские пути. Он также подчеркнул, что эти действия не направлены против какой-либо конкретной страны. По мнению экспертов, это замечание адресовано Китаю. Тем более что заявление сделано в условиях обострения конфликта между КНР и Тайванем, а также продолжающегося усиления позиций Китая в Южно-Китайском море. В 2021 году Германия уже отправляла в этот регион военный корабль — впервые за 20 лет.

Яна Рождественская