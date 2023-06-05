КГИОП разрешил законсервировать памятник

КГИОП Санкт-Петербурга выдал разрешение на проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ на даче Месмахера, сообщила в минувшую пятницу пресс-служба ведомства. В марте 2023 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск КГИОП об обязании собственника, блогера и визажиста Раду Русских, в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить работы по консервации здания. Эксперты оценивают объект как крайне неоднозначный с точки зрения коммерческой реализации, даже несмотря на удачную локацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GAlexandrova / wikimedia.org Фото: GAlexandrova / wikimedia.org

Памятник регионального значения «Дача Г. Е. Месмахера» («Желтая дача») площадью 413 кв. м расположен в поселке Парголово по адресу Шуваловский парк, 13, лит. А. С 2020 года он находится в частной собственности физического лица — блогера, визажиста и производителя косметики Рады Русских. Откорректированная рабочая документация на выполнение первоочередных противоаварийных и консервационных работ поступила в КГИОП в апреле 2023 года. В мае КГИОП выдал разрешение на производство работ. В документации предусмотрены устройство временной кровли, ремонт участков кровли, ограничение несанкционированного доступа внутрь здания, устройство временных конструкций для усиления аварийных участков, восстановление работоспособности системы водостока.

Первоочередные противоаварийные работы, согласно требованиям охранного обязательства, собственник должен был выполнить до конца июля 2022 года (см. «Ъ-СПб» от 26.09.2022). Осенью прошлого года КГИОП подал иск с требованием обязать собственника провести консервацию объекта, которое суд удовлетворил в марте. По решению суда, произвести противоаварийные работы владелец обязан в течение 12 месяцев со вступления решения суда в законную силу. Иск подавался в Арбитражный суд Свердловской области по месту регистрации собственника, уточнили в пресс-службе КГИОП.

По словам Валерия Трушина, партнера, руководителя отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, ввиду сложностей объекта собственнику предстоит провести дорогостоящую реконструкцию: не менее 120–150 тыс. рублей за квадратный метр.

Пока речь идет не о реставрации и воссоздании «Дачи Месмахера», а только о проведении первоочередных противоаварийных и консервационных работ, обращает внимание Александр Демин, член ИКОМОС, руководитель Экспертного центра по девелопменту в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. «Опыт восстановления аналогичного памятника деревянного зодчества в Комарово говорит о том, что ключевая трудность которая, к сожалению, наверняка возникнет,— это неработоспособное состояние сохранившихся конструкций здания: утрата, глубокое и обширное биопоражение охраняемых деревянных несущих элементов, а также разрушения кирпичного фундамента здания,— предупреждает господин Демин.— Условно положительным для собственника моментом является сравнительное небольшое число охраняемых элементов внутри здания: это деревянная лестница и несколько потолочных розеток в интерьере, а также отсутствие в здании подлежащих охране, а значит, и восстановлению печей».

Все опрошенные эксперты сходятся во мнении, что объект с его небольшой площадью, обременениями КГИОП и текущим состоянием является крайне неоднозначным с точки зрения коммерческой реализации даже при условии хорошей локации в Шуваловском парке. Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков полагает, что при тщательно продуманной концепции и маркетинговом продвижения историческую дачу можно приспособить под качественный ресторан с элементами загородного клуба (гостиницей) или под заведение по уходу за пожилыми людьми. «Возможно, памятник рассматривается для реставрации под частную резиденцию для личного проживания»,— не исключает эксперт.

Рада Русских не ответила на запрос «Ъ-СПб» о дальнейших планах в отношении «Дачи Месмахера».

Александра Тен