В Новосибирске эвакуированы пациенты Центральной клинической больницы из-за пожара на крыше

В Советском районе Новосибирска загорелась крыша Центральной клинической больницы. Всех пациентов эвакуировали, пострадавших нет.

В региональном управлении МЧС сообщили, что эвакуировано 130 человек, из них пациентов — 100 человек. Площадь возгорания составляет 1,8 тыс. кв. м. К тушению привлечены 17 единиц техники и более 50 человек.

В пресс-службе правительства сообщили, что на место происшествия выехали вице-губернатор Юрий Петухов и министр здравоохранения области Константин Хальзов, передает ТАСС.