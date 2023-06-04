У Лахта-центра в Петербурге произошла массовая драка рабочих

Массовая драка рабочих произошла в районе Приморского шоссе в Санкт-Петербурге в ночь на сегодня, 4 июня, сообщили «Фонтанка» и портал 78.ru. Причиной драки могла стать бесплатная еда, пишет газета «Известия» со ссылкой на рабочих.

Видео драки опубликовали Telegram-канал «Mash на Мойке» и «Фонтанка». Рабочие стоят в толпе вместе с людьми в повседневной одежде, и в какой-то момент начинается массовая драка. На видео есть кадры: несколько рабочих бьют касками человека. На записи видно, что драка произошла у одной из АЗС неподалеку от Лахта-центра.

78.ru отмечает, что в драке приняли участие несколько десятков человек. Как пишет «Mash на Мойке» со ссылкой на очевидцев, их в течение получаса разогнала полиция.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на сотрудников стройки, причиной драки могла стать бесплатная еда. Они пояснили корреспонденту издания, что на месте инцидента ведется нелегальная торговля, и, когда полицейские разгоняют продавцов, «еда остается бесхозной, а потому бесплатной». По их словам, в результате часто происходят конфликты, иногда переходящие в драки.

Олеся Павленко