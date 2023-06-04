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Коммерсантъ FM
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Советник главы Крыма сообщил об уничтожении беспилотника в Джанкое

В Джанкое сбит беспилотник, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его предварительной информации, повреждено остекление в нескольких домах частного сектора. О пострадавших не сообщается.

«Все службы работают. Официальная информация — утром»,— написал господин Крючков в Telegram.

Последний раз власти Крыма сообщали об уничтожении беспилотников 25 мая. Тогда за ночь было сбито шесть дронов, говорил глава республики Сергей Аксенов.

Об атаке беспилотниками на Москву в конце марта — в материале «Ъ» «Ложные цели».

Леонид Уварчев

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