Reuters: около 20 глав разведслужб провели тайную встречу в Сингапуре

Параллельно форуму по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре прошла тайная встреча высокопоставленных чиновников разведывательных служб примерно из 20 стран, сообщили источники Reuters. По данным собеседника агентства, такая встречая является «важным элементом международной теневой повестки дня».

Среди прочих на встрече были директор Национальной разведки США Эврил Хейнс и директор исследовательского и аналитического отдела разведки Индии Самант Гоэль. Несмотря на напряженность в отношениях с США, на встрече также был представитель Китая, но не было представителя РФ. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, который присутствовал на форуме сообщил, что не участвовал в совещании высокопоставленных чиновников разведслужб.

По данным источников Reuters, такие мероприятия способствуют пониманию намерений сторон и результатов, к которым они стремятся. Источники сообщили, что встречи уже много лет организует Сингапур, но ранее о них не сообщалось.

Посольство США в Сингапуре заявило, что не располагает информацией о мероприятии. Правительства Китая и Индии не предоставили комментариев. Представитель Минобороны Сингапура только отметил, что все участники форума, в том числе высокопоставленные должностные лица разведслужб «пользуются возможностью встретиться со своими коллегами».

«Диалог Шангри-Ла» проводится с 2002 года. Это крупнейший форум по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Организатором является лондонский Международный институт стратегических исследований.

Леонид Уварчев