Число погибших при столкновении поездов в Индии превысило 300 человек, пострадавших — 1100

В Индии завершены спасательные работы на месте столкновения поездов на востоке страны. Погибли больше 300 человек, передает Associated Press. По данным Press Trust of India, пострадали больше 1,1 тыс.

Накануне, 3 июня, было известно о 288 погибших и больше 800 пострадавших. Больницы возле города Баласор, где произошла трагедия, переполнены. В регион пребывают медики из других регионов. Около 100 пострадавших находятся в критическом состоянии. Ведутся восстановительные работы на месте столкновения, задействованы больше 1 тыс. человек и спецтехника.

Начальник пожарной службы штата Одиша Судханшу Саранги сообщил журналистам, что в субботу вечером удалось найти еще 15 тел. Работы продолжались всю ночь.

До сих пор приходят разные сообщения о последовательности аварии, которая произошла 2 июня. Так, Press Trust of India пишет, что поезд выехал не на ту линию и врезался в стоящий грузовой состав. По другой версии, несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов и врезались в стоящий товарный состав. Известно, что в аварии участвовал еще один пассажирский поезд. Следствие рассматривает в качестве причины разные версии, в том числе человеческий фактор и неисправность сигналов.

Леонид Уварчев