«Врач должен иметь возможность рассказать пациентам про менее вредные для здоровья альтернативы»

По данным выборочного опроса населения, проведенного Росстатом в 2022 году, только 71% женщин и 45% мужчин ведут относительно здоровый образ жизни: не курят, но иногда могут добавить больше соли или съесть меньше овощей. Исследование ВЦИОМ показало, что в прошлом году количество курильщиков в России перестало снижаться и остановилось на уровне трети граждан. Региональный представитель Ассоциации медицинских специалистов модификации рисков, главврач клиники «Нейроцентр» в Краснодаре Федор Коваленко считает, что для более эффективной борьбы с вредными привычками нужно расширить инструментарий врача.



Федор Коваленко

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«В отношении Краснодарского края озвучиваются разные цифры по поводу курильщиков. Так, месяц назад была опубликована информация, что Кубань входит в десятку самых некурящих регионов, а по исследованию национальной системы цифровой маркировки товаров “Честный знак” в прошлом году по потреблению сигарет мы вошли в число лидеров — в Краснодарском крае по итогам января-июня 2022 года в среднем на каждого жителя пришлось 3,42 пачки сигарет. В целом ситуация в нашем регионе вполне созвучна ситуации в целом по России и это нужно менять.

Как известно, существуют много факторов риска неинфекционных заболеваний. Например, малоподвижный образ жизни, избыточный вес или ожирение, курение сигарет и злоупотребление алкоголем и другие. Можем ли мы как-то повлиять на данные факторы риска? Конечно. В настоящее время существует несколько подходов к управлению факторами риска. Во-первых, это профилактика. Метод профилактики заключается в устранении вредного фактора, максимальном избегании его воздействия. Например, если речь идет о таких профессиональных факторах риска, как воздействие пыли или химических веществ, рекомендуется максимально ограничить контакт работников с вредными факторами для профилактики развития профессиональных заболеваний.

Но что же делать с теми факторами риска, которые мы не можем полностью исключить? Для таких факторов риска была разработана концепция снижения вреда. Она подразумевает уменьшение воздействия фактора риска либо его негативных последствий в случае, когда невозможно полностью устранить вредный фактор. Иными словами, если мы не можем устранить риск, то должны его минимизировать.

Запретительные меры в отношении некоторых факторов риска плохо работают. К примеру, возьмем такую вредную привычку как табакокурение. Согласно статистическим данным, более половины курильщиков в России планировали бросить курить, более трети делали попытки отказаться от курения, но возвращались к вредной привычке. Именно в таких ситуациях может быть применена концепция снижения вреда, которая будет заключаться в предложении менее вредных альтернатив для пациентов, не мотивированных на отказ от курения.

Однако, подчеркиваю, золотым стандартом для курильщиков остается, конечно, полный отказ от курения. Альтернативные источники доставки никотина предлагаются только тем курильщикам, которые не могут или не хотят полностью отказаться от курения для снижения вреда здоровью.

Может ли врач давать рекомендации пациенту по снижению вреда от факторов риска? В настоящее время деятельность врача строго регламентируется — основным документом являются клинические рекомендации. Это своеобразная инструкция для врачей, которой врач руководствуется во время лечения пациента.

Врач не может делать назначения пациенту, эффективность которых не доказаны и использование которых не прописано в клинических рекомендациях. В отношении альтернативной продукции с пониженным риском уже накоплено достаточное количество научных исследований, которые показывают сниженное воздействие на организм человека. Однако для успешного применения менее вредных альтернатив, эти альтернативы должны быть прописаны в клинических рекомендациях и, что не менее важно, они должны быть доступными пациенту.

Таким образом, необходимо расширить инструментарий врача в модификации факторов риска. Врач должен иметь возможность рассказать пациентам про менее вредные для здоровья альтернативы: про здоровую пищу, альтернативу сигаретам и т. п. Регуляторная политика государства должна учитывать это и предлагать возможные альтернативные решения, которые будут помогать всем нам самостоятельно сделать осознанный выбор».

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