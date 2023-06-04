«Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» и второй раз подряд завоевал Кубок Германии

Футболисты «Лейпцига» обыграли команду «Айнтрахт» в финальном матче Кубка Германии. Игра, которая проходила на Олимпийском стадионе в Берлине, завершилась со счетом 2:0. Голы забили: Кристофер Нкунку (71) и Доминик Собослаи (85).

Основанный в 2009 году «Лейпциг» в четвертый раз вышел в финал турнира. В 2022 году команда впервые стала обладательницей Кубка Германии после победы в серии пенальти над клубом «Фрайбург».

«Айнтрахт» сыграл в финале в девятый раз. На его счету пять побед в турнире. В последний раз он получал Кубок Германии в 2018 году после победы над «Баварией».

Леонид Уварчев